Šoféroval v čase lockdownu, spôsobil niekoľko nehôd, polícii unikal. Mal pri sebe drogy

Už mal byť vo väzení kvôli výživnému.

ČEČEJOVCE, BUZICA. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Moldave nad Bodvou obvinil 32-ročného Ladislava z okresu Michalovce z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.

Políciu vybrzďoval, poškodil obe autá

V utorok ráno pri obci Čečejovce (okres Košice-okolie) sa pokúšali policajti zastaviť vozidlo BMW.

Jeho vodič dupol na plyn a rýchlou jazdou unikal smerom na obec Buzica. Počas prenasledovania vodič BMW dvakrát úmyselne znemožnil jazdu služobnému motorovému vozidlo, následkom čoho došlo ku kontaktu áut.

„Prvýkrát pred jedným z rodinných domov v obci Buzica počas jazdy úmyselne strhol volant vľavo, čím znemožnil služobnému vozidlu jeho predchádzanie, a hoci došlo medzi vozidlami k nárazu, Ladislav ďalej pokračoval v jazde až do obce Rešica (okr. Košice-okolie), kde pri otáčaní sa na súkromnom pozemku miestneho družstva opäť úmyselne narazil do prednej časti služobného motorového vozidla,” priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Našťastie k žiadnym zraneniam osôb nedošlo a škody spôsobené na vozidlách boli predbežne vyčíslené na 8 500 eur.

Prichystané mal druhé auto

Ani poškodené vozidlo ho neprinútilo zastaviť a vrátil sa opäť do Buzice a pri jazde v protismere zišiel do priekopy, kde narazil do kovovej tyče.

Vodič však vzal nohy na plecia a z miesta ušiel.

„Na miesto boli okamžite vyslaní policajti rôznych útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorí po Ladislavovi rozbehli rozsiahle pátranie. Do pátrania sa okrem policajtov obvodných oddelení zapojili aj chlapci z kriminálky, psovodi so služobnými psami i košickí kukláči, ktorí okolie monitorovali služobným dronom," opísala zásah Ivanová a dodala, že v pátraní po podozrivom mužovi pomáhali aj obyvatelia obce Buzica.

„Počas pátrania po Ladislavovi na úteku sa dokonca zistilo, že mal na železničnej stanici v obci Čečejovce, s kľúčmi schovanými na kolese, pripravené druhé auto, aby mužom zákona prešiel cez rozum."

K pripravenému autu však už Ladislav nedošiel. Polícii sa ho podarilo zadržať v obci Buzica krátko po 12.00.

V čase zákazu a s drogami

Ladislav nerešpektoval nariadené epidemické nariadenia a v čase zákazu vychádzania bol na cestách.

Policajti tiež zistili, že šoféruje napriek tomu, že má vodičský preukaz zadržaný exekučným príkazom a nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody pre zanedbanie povinnej výživy.

Počas zaisťovania stôp z Ladislavovho vozidla značky BMW našiel kriminalistický technik neznámu kryštalickú látku a sušinu.

Služobný pes špeciálne vycvičený na vyhľadávanie drog našiel štyri plastové vrecúška s obsahom zelenej sušiny a päť plastových vrecúšok s obsahom bielej kryštalickej látky a iné komponenty pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti.

Všetky nájdené veci boli zaistené a zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.