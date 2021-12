Požiar sila v Teplárni Košice po ôsmich hodinách uhasili. Hľadajú akcelerátor horenia

Škody odhadujú na 20-tisíc eur.

KOŠICE. Hasiči z dvoch staníc zasahovali pri mohutnom požiari sila v areáli Teplárne v Košiciach, ktorý vypukol v utorok večer.

Na mieste bolo 16 hasičov s deviatimi vozidlami. Štyri vyslali zo zbrojnice na Požiarnickej ulici, ďalšie boli na mieste ešte skôr.

Hasiči majú totiž priamo v areáli teplárne dislokovanú svoju stanicu, a tak chlapi nemali k zásahu ďaleko.

„Iste, možno povedať, že bolo výhodou, že máme hasičov priamo v teplárni. Každopádne, ak by tam aj neboli, tak do niekoľkých minút by sme k požiarovisku z Požiarnickej prišli. Takto sa zásah mohol začať o niekoľko minút skôr,“ vravia hasiči.

Hrozil výbuch

V sile mala byť škvara a popolček.

Keďže hrozil výbuch, ak by sa pri hasení dostal tento materiál do kontaktu s vodou, museli hasiči postupovať maximálne opatrne.

