Kosit chce investovať do modernizácie svojich zariadení 150 miliónov eur

Dosiahnuť chcú vyššiu recykláciu odpadu.

KOŠICE. Spoločnosť Kosit plánuje v najbližších rokoch investovať do modernizácie spracovania odpadu 150 miliónov eur.

Najväčší objem financií bude využitý na novú linku Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) v mestskej časti Barca v Košiciach.

Uviedla to Slavomíra Brzová zo spoločnosti Kosit.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto a spoločnosť Kosit sa dohodli na pokračovaní spolupráce Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Investujú do nových zariadení

Spoločnosť Kosit v Košiciach prevádzkuje Zariadenie na energetické využitie odpadu uvedené do prevádzky v roku 1991.

„Za posledných 10 rokov sme do modernizácie spracovania odpadu v Košiciach investovali vyše 62 miliónov eur, pričom až dve tretiny tejto investície smerovali práve do tohto zariadenia. Investícia 150 miliónov eur do roku 2027 je dlhodobo plánovanou investíciou. Najväčší objem financií bude využitý na novú linku, ktorá postupne nahradí linku K1 z roku 1991. Ďalšie investície budú nasmerované najmä do nových zariadení, ktorými chceme dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie odpadu. Napríklad zariadenie na úpravu kuchynského odpadu a zariadenie na dotriedenie odpadu pred jeho energetickým zhodnotením,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

Ako ďalej dodal, ďalšími plánovanými investíciami sú takzvané prevádzkové investície, ktoré budú realizovať priebežne.

Ide najmä o modernizáciu vozového parku a zariadení, ktoré sú určené na zber a zvoz odpadu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Košiciach spúšťajú zber kuchynského odpadu Čítajte

Lacnejšie teplo z odpadu

Kosit dlhodobo dodáva prostredníctvom košickej teplárne (TEKO) do domácností v meste teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ktoré vzniká energetickým využitím odpadu.

Jeho ročná produkcia v objeme 36 000 megawatthodín, postačí na vykurovanie pre zhruba 2 400 bytov.

Obe spoločnosti uzavreli memorandum, na základe ktorého dôjde v priebehu niekoľkých rokov k navýšeniu dodávok tepla na viac ako trojnásobok súčasného objemu a to až na 130 000 megavatthodín ročne.

Keďže výroba tepla z košického odpadu nie je priamo závislá na spaľovaní plynu či iných fosílnych palivách, zodpovedá tomu aj ich priaznivá cena.

Zároveň sa tým pri zásobovaní obyvateľstva teplom takýmto spôsobom výrazne znižuje uhlíková stopa.

„V zmysle zmluvy s TEKO dodávame teplo do centrálneho zásobovania teplom za tretinovú cenu. Po navýšení cien plynu v druhej polovici tohto roka je teplo vyrobené z odpadu dokonca o polovicu lacnejšie než je trhová cena zemného plynu. Našou ambíciou je zvýšením dodávok tepla pomôcť košickým domácnostiam zmierniť avizovaný nárast cien,“ doplnil Christenko.

Ekologickejšie než skládkovanie

Energetické zhodnocovanie odpadu, ktoré patrí k prioritám Koncepcie odpadového hospodárstva, má pre obyvateľov podľa riaditeľa Magistrátu mesta Košice Marcela Čopa viacero pozitív.

„Kým väčšina ostatných miest na Slovensku musí odpad ukladať na skládky, v Košiciach sa jeho zneškodňovanie uskutočňuje ekologickejším spôsobom. Prepojenie plánovaného geotermálneho zdroja v Ďurkove spolu so zvýšením množstvo vyrobeného tepla prostredníctvom ZEVO Košice a využívanie ostatných obnoviteľných zdrojov prispeje k zdravšiemu životnému prostrediu v našom meste," dodal Čop.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík a Polaček sa dohodli. Na vrt treba 50 miliónov, teplo sľubujú o päť rokov Čítajte