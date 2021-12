Opitý pri cúvaní poškodil päť áut, narazil aj do stromov, mercedes tam nechal a ušiel

Chytili dvoch. Mlčia, kto šoféroval.

Cúval napriek tomu, že ľuďom ničil autá. Potom narazil do dvoch stromov a ušiel. (Zdroj: LTS)

KOŠICE. Rušné chvíle zažili obyvatelia Ľudovej ulice na Terase. Vo štvrtok večer okolo 21.15 hodiny tam vodič mercedesu poškodil niekoľko áut.

„Šofér mercedesu pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a na parkovisku počas cúvania narazil do prednej časti zaparkovaného auta Hyundai Accent. V cúvaní pokračoval a vrazil do zadnej časti Toyoty Yaris,“ vysvetľuje krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Ani to ho nezastavilo, ďalej cúval až do prednej časti Volkswagenu Golf, ktoré po náraze odhodilo do vedľa stojacej Škody Octavia.

