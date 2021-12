Návrat korčuliarov do Mestského parku je na dohľad. Košiciam to môže pokaziť pandémia

V Poprade sú nachystaní, ale zatiaľ zatvorení.

KOŠICE/POPRAD. Dátum 18. decembra avizuje košická radnica ako termín, kedy by chcela v Mestskom parku spustiť klzisko.

Mesto v týchto dňoch finišuje s korčuliarskou plochou umiestnenou blízko vstupu mestského kúpaliska na Rumanovej.

Športová plocha zabrala priestor bývalej asfaltovej plochy, ktorá vznikla pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013.

Atrakcia s rozmermi 40 x 20 metrov má byť zadarmo. Podľa doterajších informácií bude osvetlená, korčuľovať sa bude za sprievodu hudby.

Do plus 10 stupňov

Plocha by mala byť schopná vyrábať ľad tak, aby bol udržateľný až do plus 10 stupňov vonkajšej teploty.

