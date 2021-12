Amputovali mu nohy, po piatich dňoch ho poslali domov. Našli ho v bezvedomí

Ešte v ten deň ho záchranka brala späť.

KOŠICE. Z chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) na Triede SNP v Košiciach prepustili pacienta päť dní po amputácii oboch nôh.

Na prípad nás upozornil Daniel Szabo, praktický lekár na dôchodku a známy pacienta, ktorého poslali do domácej starostlivosti aj napriek opakovaným žiadostiam k lekárom, aby ho do domácej liečby neposielali.

„Žiadal som lekárov a primára kliniky, aby sa o to postarali, prípadne ho preložili na rehabilitačné oddelenie. Pacienta však pustili domov v ranných hodinách s tým, že rana je zahojená. Je to kruté a neľudské, veď je to bezvládny človek. Bolo mi povedané, že prepustenie domov je rozhodnutie prednostu,“ opisuje Szabo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do preťaženej nemocnice radšej nešla, infúzie jej dávali doma Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Žije doma sám

Vysvetľuje, že pacient má 64 rokov a žije sám bez zaistenej domácej starostlivosti.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť