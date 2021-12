Aktivista: Parkovanie nie je ľudské právo, spoplatnenie sme odkladali dlho. Očakáva chaos

Mesto sa chváli ziskom, situácia sa nezlepšila.

Konečne už nebudeme jedinou krajinou v Európskej únii, kde sa parkuje na chodníkoch, hovorí o nových pravidlách aktivista Tomáš Jurkovič z občianskeho združenia LiKE - Máme Radi Košice.

Doterajší stav bol podľa neho neúnosný, dúfa v zvýšenie bezpečnosti chodcov na chodníkoch. V rozhovore hovorí, že zmena môže priniesť chaos a výnimky a prečo ľudia nevítajú parkovacie domy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako vnímate novú legislatívu, podľa ktorej by už autá nemohli stáť na chodníkoch? Je to dobrý krok?

- Legislatívna zmena bola nevyhnutná, pretože táto nelogická výnimka platila iba v jedinej krajine v Európskej únii, a to na Slovensku. Je to správny krok, ktorým sme sa rozhodli uberať, ale bez väčšej finančnej podpory pre samosprávy, riešenia statickej dopravy či výrazne väčšej podpory udržateľných foriem dopravy to bude náročné.

Problém so statickou dopravou je po celom meste, chýba nám celomestská parkovacia politika, ktorá by presne vymedzila parkovacie miesta a tie tak vznikajú rôzne na zelených plochách či na chodníkoch.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto Košice sa pripravuje na zmenu v parkovaní. Starosta: Doba zadarmo sa skončila Čítajte

Čo to podľa vás v praxi prinesie?

- Pravdepodobne sa dočkáme častejších výjazdov mestskej polície, ktorá bude pokutovať vodičov stojacich na chodníkoch. Je možné, že samosprávy budú dočasne umožňovať dopravným značením parkovanie na chodníkoch, ale to považujem za nevhodné a nesystémové riešenie.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť