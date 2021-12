Útočil krompáčom, obvinili ho z pokusu o vraždu. Zachránili ho znalci

Súd rieši incident na ranči v Krásnej.

KOŠICE. Na ranči Peponita v košickej mestskej časti Krásna zasahovala v máji záchranka. Ošetrila 47-ročného muža z Krompách, ktorého útočník opakovane zasiahol krompáčom.

Kým Ivan P. skončil v nemocnici, 17-ročný Patrik J. a jeho 19-ročná priateľka Gabriela Ž. na polícii.

Ona bola napokon prepustená, mladíka obvinili z pokusu o vraždu a súd ho vzal do väzby.

Hoci Patrikovi, aj keď je mladistvý, hrozil prísny trest, po skončení vyšetrovania je zrejmé, že môže vyviaznuť aj s podmienkou. Prokuratúra totiž pôvodne žalovaný paragraf zmiernila.

A napokon obvinila aj Gabrielu.

On mal krompáč, ona obušok

Incident sa stal v ranných hodinách jedného z posledných májových dní pred unimobunkou na Štrkovej ulici.

Podľa znenia obvinenia Patrik s Gabrielou po vzájomnej dohode napadli Ivana tak, že ho mladík šesťkrát zasiahol ostrou stranou krompáča. Spredu raz do brucha a raz do bedier, zozadu dvakrát do chrbta a raz do drieku a stehna.

Počas toho na poškodeného kričal, že ho zabije.

