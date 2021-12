Rakovina im zoberie prsník. Liečia ich a sebadôveru vrátia pod jednou strechou v Šaci

Moderná liečba pozostáva z kože šetriacej operácie.

KOŠICE. Nádorové ochorenia prsníkov si vyžadujú dôslednú diagnostiku, operačnú liečbu a rekonštrukčné výkony. To všetko pod jednou strechou ako jediné pracovisko na východnom Slovensku poskytuje Nemocnica AGEL Košice-Šaca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Navštevujú ju preto pacientky z celého Slovenska.

Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie zhubné nádory postihujúce ženy a dotýka sa veľkej časti populácie. Starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka vyžaduje zapojenie veľkej skupiny odborníkov.

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca zastrešuje diagnosticko-terapeutickú a poradenskú starostlivosť o pacientov s ochorením prsníka Mamárne Centrum.

Diagnostika rakoviny prsníka pozostáva z vyšetrenia pohmatom, mamografie a ultrazvukového vyšetrenia. V prípade podozrenia na zhubný nádor je nález pomocou ultrazvukovej alebo mamografickej navigácie overovaný odobratím vzorky tkaniva (biopsiou).

Dve operačné časti

Podľa vedúceho lekára Mamárneho centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca Ladislava Saksuna je pri väčšine nádorov možné využiť viacero spôsobov terapie - operáciu, chemoterapiu, rádioterapiu, biologickú liečbu a hormonálnu terapiu, vďaka čomu sú výsledky liečby včasných štádií nádorov prsníka veľmi priaznivé.

„Pre ilustráciu, prvé klinické štádium ochorenia, ktoré znamená, že nádor je veľkosti do 2 centimetrov, bez postihnutia lymfatických uzlín a prítomnosti vzdialených metastáz, má 5-ročné prežívanie bez známok ochorenia 95 - 98 percent žien. U väčšiny nádorov, najmä menších, sa začína s chirurgickou liečbou, teda odstránením nádoru, buď s lemom zdravého tkaniva alebo odstránením celého prsníka, pričom vo väčšine prípadov je možné prsník zachovať,“ uvádza Saksun.

Operácia pozostáva z dvoch častí. Odstránenia nádoru, prípadne celého prsníka a odstránenia lymfatických uzlín z pazuchy, ktorá predstavuje miesto, do ktorého sa nádory šíria ako prvé.

„V minulosti sa preventívne odstraňoval veľký počet uzlín, avšak postupom času sa zistilo, že pri malých nádoroch je nízke aj riziko postihnutia lymfatických uzlín. Nakoľko je operačný výkon v pazuche dosť rozsiahly, ženy po ňom trpeli poruchou hybnosti končatiny, stratou citlivosti a opuchom, pričom v mnohých prípadoch dochádzalo k odstráneniu lymfatických uzlín zbytočne,“ vysvetľuje lekár z Mamárneho centra.

Minimálne následky

Súčasný spôsob liečby sa preto v prípadoch, kedy uzliny nie sú postihnuté, realizuje spôsobom, že sa zbytočne neodstraňuje ich veľký počet, ale vyberajú sa iba prvé, ktoré by mohli byť ochorením napadnuté.

Ak sa nádor potvrdí, je nasadená intenzívnejšia liečba a to ožarovanie a chemoterapia.

„Biopsia sentinelovej uzliny sa vykonáva vpichnutím malého množstva rádioaktívnej látky do prsníka. Tá putuje lymfatickými cestami až do pazuchy, kde sa zachytí v lymfatických uzlinách a umožní nám presne identifikovať miesto a počet uzlín. Následná operácia začína odobratím a vyšetrením niekoľkých uzlín. Ak sú negatívne, znamená to, že aj ostatné budú v poriadku. V prípade, že sa potvrdí ich postihnutie, pristupujeme k lymfadenektómii, teda odstráneniu väčšej časti uzlín v pazuche. Obmedzením operačného výkonu na nevyhnutné minimum dosahujeme minimálne následky na organizme,“ opisuje výhodu menšieho operačného zákroku Ladislav Saksun.

K úplnému odstráneniu prsníka (mastektómii), prípadne oboch prsníkov, dochádza až vtedy, ak sa u pacientky vyskytujú rizikové faktory, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k recidíve ochorenia alebo vzniku nového ochorenia.

Po roku

Vzhľadom na to, že mastektómia prsníka predstavuje značný kozmetický, psychologický a sociálny problém, moderný liečebný prístup preferuje takzvanú kožu šetriacu operáciu.

Pri nej je odstránená mliečna žľaza pod kožou, po ktorej nasleduje liečba, prípadne okamžitá rekonštrukcia prsníkov zvyčajne pomocou implantátov. Tento postup je realizovaný nielen pri zhubných nádoroch, ale tiež v prípade žien, u ktorých genetická mutácia indikuje profylaktický, teda preventívny výkon.

„K mastektómii je jednoznačne potrebné pristúpiť, ak genetické vyšetrenie potvrdí, že riziko výskytu zhubného nádoru predstavuje zhruba 80-percentnú pravdepodobnosť. U takejto pacientky by ochorenie skôr či neskôr prepuklo,“ vysvetľuje špecialista.

Dodáva, že po odstránení nádoru nasleduje ďalšia liečba v podobe chemoterapie a v prípade potreby aj rádioterapie. V takom prípade je rekonštrukciu prsníka možné realizovať najskôr po uplynutí jedného roka od operácie.

Rôzne techniky

K najčastejším operáciám prsníkov patria onkoplastické výkony, pri ktorých je odstránený nádor a realizovaná korekcia prsníka tak, aby mu nechýbal objem, nebol deformovaný a z estetického hľadiska pôsobil čo najlepšie. Realizovať ich možno rôznymi technikami.

„Zatiaľ čo v 90. rokoch počet mastektómií klesal, v súčasnosti zaznamenávame opätovný nárast radikálnych operačných výkonov. Dôvodmi sú lepšia diagnostika umožňujúca identifikovanie pacientiek s multifokálnym (viacložiskovým) ochorením, relatívne ľahká dostupnosť genetických vyšetrení, vďaka ktorým sú odhalené vysoko rizikové pacientky podstupujúce odstránenie prsníkov profylakticky. A napokon je to dostupnosť rekonštrukčných výkonov, ktorá ženám umožní, aby nemuseli do konca života žiť bez prsníka, prípadne podstupovať pravidelné, podrobné sledovanie spojené s celoživotnou obavou,“ uvádza doktor Saksun.

Dostupné alternatívy

S Mamárnym centrom úzko spolupracuje Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. „Rozlišujeme rekonštrukciu prsníka vlastným tkanivom, teda lalokovými plastikami, tukovým tkanivom, transplantáciami kože, prípadne inými metódami, ako sú prsníkové implantáty, expandéry, bezbunkové kožné allotransplantáty alebo vzájomnou kombináciou týchto možností,“ menuje dostupné alternatívy prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej Peter Lengyel.

Vzhľadom na škálu výkonov operatéri konzultujú možnosti s pacientkami spravidla ešte pred onkochirurgickým zákrokom.

V prípade, že to zdravotné hľadisko umožňuje, môžu sa rozhodnúť pre okamžitú náhradu prsníka implantátom, čo výrazným spôsobom pomáha preklenúť obdobie spojené so stratou prsníka, prípadne naplánovať včasnú rekonštrukciu prsníka.

Podľa predstáv pacientky

Ako plastický chirurg ďalej vysvetľuje, typ rekonštrukcie prsníka závisí od toho, koľko tkaniva bolo z prsníka odstráneného a akú kvalitu má tkanivo po operácii a ďalšej liečbe.

Ďalej záleží na kvalite a objeme tkaniva prípadnej darcovskej oblasti vlastného tela vhodnej na rekonštrukciu. Úlohu zohráva tiež podstúpenie liečby ožarovaním, veľkosť a tvar prsníkov, preferencie pacientky, ako aj jej celkový zdravotný stav.

„Dôležité je komunikovať s pacientkou aj prípadné riešenie druhostranného prsníka, eventuálne jeho zmenšenie, modelácia a úpravy, ktorými sa docieli podobnosť oboch strán. Nezriedka je nutné rekonštruovať prsník kombináciou vlastného tkaniva a prsníkového implantátu alebo expandera, ktorý je neskôr nahradený implantátom,“ objasňuje špecialista na plastické operácie.

Expander je protetická náhrada prsníka, vďaka ktorej sa postupným doplňovaním v priebehu týždňov až mesiacov docieli zväčšenie priestoru na hrudníku, kde je plánovaná rekonštrukcia prsníka.

„Vďaka širokému portfóliu možností operačných výkonov v súčasnosti dokážeme kompletne zrekonštruovať odstránený prsník, ako aj prispôsobiť druhostranný prsník podľa nálezu a predstáv pacientky. Samozrejme, s ohľadom na objektívne reálne možnosti. Možná je tiež obojstranná rekonštrukcia prsníkov implantátmi, ako aj v kombinácii s vlastným tkanivom,“ konštatuje doktor Lengyel.

Ďalšou skupinou pacientiek sú ženy s vrodenými vývojovými chybami prsníkov, u ktorých sa spravidla jeden prsník nevyvinie a je potrebné ho, zvyčajne v dospelosti, zrekonštruovať.

Pacientkam, ktoré podstúpia rekonštrukciu prsníkov kvôli karcinómu, operačné výkony plne uhrádzajú zdravotné poisťovne.

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca ročne vykonajú približne 100 rekonštrukcií prsníka. Zároveň ide o jediné pracovisko v regióne a v rámci celého východného Slovenska, ktoré poskytuje komplexne diagnostiku, operačnú liečbu a rekonštrukčné výkony súvisiace s nádorovými ochoreniami prsníkov.