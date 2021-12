Kompletná postupka aj kapustnica starej mamy. Aký je Štedrý deň u známych ľudí?

Vianoce v Tunisku i na Floride sú fajn, ale najkrajšie sú s rodinou.

Sviatky roka sú tu. Čas hodovania, vzájomného obdarovávania, ale najmä užívania si blízkych, rodiny, pociťovania vzájomnej súdržnosti a chuti pomáhať iným. Aj keď sme si minulé Vianoce možno všetci vraveli, že také podobné pandemické sú prvé a posledné, nestalo sa tak.

Opäť budeme sviatkovať vo väčšom oklieštení, ako sme boli zvyknutí, ale hlavné je, že sa za jedným stolom stretne najbližšia rodina a bude si môcť do daru popriať najmä zdravie.

A ako to vyzerá na sviatky u rôznych známych košických osobností? Trávia ich doma, na chalupe, klasicky pri jedličke a kaprovi alebo sa ich štedrovečerné menu v niečom vymyká?

Aj to sme zisťovali vo sviatočne ladenej rubrike Košický barometer.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pýtali sme sa: Máte na štedrovečernom stole kapra, kapustnicu, pirohy? Kto u vás pripravuje štedrovečerné menu? Aký je zároveň váš ideálny Štedrý deň?

Michal Cehlár, dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice

- Štedrá večera je ako snehová vločka, každá je úplne iná, originálna a vzniká v procese života. Plynie z tradícií, ktoré si do svojej rodiny (regiónu, dedičstva prastarých, starých rodičov) prinášame zo svojich rodín, je to chuť detstva, akceptovanie iných zvykov, kombinácia tradícií a vytváranie si svojej, neopakovateľnej atmosféry, emócie s cieľom jedinečnosti, pohody, odovzdávať to ďalším pokračovateľom.

Kapustnica, kapor, losos, rezeň... každý má svojho favorita, no chválime všetko. Štedrovečerné menu je pevne dané, myslím, že má tradíciu nemennosti už asi 100 rokov (nie pri všetkých som bol osobne :) ). Štedrý deň sa nesie v duchu „šťastné a veselé“, takže ja dodám ešte aj zdravé a prajem to všetkým čitateľom.

Peter Gombita, farár, riaditeľ Oáza-nádej pre nový život, n.o.

- Mám na večeru to, čo majú bezdomovci. Štedrovečerné menu sa pripravuje v kuchyni v útulku. Byť s ľuďmi, ktorí ma potrebujú, s priateľmi... Vedieť sa podeliť, radovať sa, byť naplnený láskou ľudí a láskou Boha.

Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice

- Bývame v dome, v ktorom vždy žili tri generácie. Inak to nebude ani počas týchto Vianoc, keď dobroty na štedrovečerný stôl budú pripravovať tri generácie gazdiniek za pomoci našich chlapov. Či už moja svokra, dcéra, nevesta alebo ja, prispejeme svojím dielom do tejto mozaiky.

Verím, že všetci ôsmi, ktorí sa tam zídeme, zažijeme nielen povznášajúcu duchovnú atmosféru, ale si aj spolu pochutíme na našich kulinárskych výtvoroch.

Na Štedrý večer u nás určite nebude chýbať kapustnica, pre tých starších z nás vo vegetariánskej verzii, my zvyšní zostaneme pri klasike s klobáskami. Samozrejmosťou sú aj ryby, vždy iné, snažíme sa to obmieňať, tiež zemiakový šalát a bobaľky.

Na Štedrom dni mi aktuálne v tomto roku bude najviac chýbať každoročná aktivita so speváckym zborom, hudobníkmi a spevákmi v našom kostole v Poľove.

Ján Slávik, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť