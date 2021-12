Klzisko v košickom Mestskom parku je pripravené na otvorenie

Pravidlá pre korčuliarov stanovili hygienici.

KOŠICE. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach vyhovel žiadosti mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) o prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy v košickom Mestskom parku.

Klzisko tak bude môcť začať svoju prevádzku v piatok 17. decembra. Pri tejto príležitosti je v tento deň o 17.00 hod. naplánované aj jeho slávnostné otvorenie.

Presne o 24 hodín neskôr sa tam pri príležitosti osláv storočnice hokeja v Košiciach uskutoční aj priateľský zápas hokejových nádejí HC Košice a Liba Academy.

Obmedzenie vstupu

Súhlas pre športové aktivity na mobilnej ľadovej ploche je zatiaľ podľa riaditeľky košického RÚVZ Zuzany Dietzovej podmienený tým, že prevádzkový poriadok klziska sa bude prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii.

„Vstup na plochu bude možný iba pre osoby v režime OP, ktorý musí byť kontrolovaný určenou osobou. Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche môže byť len jedna osoba na 25 metrov štvorcových, a to bez prítomnosti divákov,“ píše vo svojom rozhodnutí.

Znamená to teda, že v jednom čase môže byť na klzisku maximálne 33 korčuliarov.

TEHO ako prevádzkovateľ klziska musí zabezpečiť minimálne dvojmetrové rozostupy osôb, ktoré tam čakajú v radoch, a zároveň dohliadnuť na to, aby počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich na ľadovej ploche neprekročil platnú kapacitu.

Telesná výchova na ľade

Náklady na vybudovanie mobilnej ľadovej plochy predstavovali 522-tisíc eur.

Klzisko má rozmery 40 x 20 metrov a pre verejnosť bude k dispozícii bezplatne každý deň až do marca od 9.00 do 20.30 hod. Technická prestávka by mala byť každý utorok predpoludním.

Zároveň vždy po hodine prevádzky by mala byť krátka prestávka, počas ktorej by došlo k úprave ľadu rolbou. Klzisko môže byť v prevádzke dovtedy, pokiaľ maximálna vonkajšia teplota nepresiahne 10 stupňov.

Snahou mesta je, aby počas školského roka bolo klzisko v predpoludňajších hodinách k dispozícii aj žiakom základných škôl počas hodín ich telesnej výchovy.