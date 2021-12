Marek Bartánus s korčuľami od Ježiška aj spal, najradšej mal ochutnávanie v kuchyni

Ako vyzerajú sviatky v športovej rodine.

Do svojich jedenástich rokov veril, že vianočné darčeky nosieva Ježiško. V športovej rodine Bartánusovcov však Vianoce niekedy o pár dní posúval hokej a Marek spolu so sestrami basketbalistkami Monikou a Petrou sa vždy tešili najmä na športové darčeky. Dodnes spolu s manželkou a deťmi Amy a Alexeiom dodržiavajú vianočné tradície a hoci je košická opora Marek Bartánus ako profesionálny hokejista aj počas sviatkov v plnom tréningovom a zápasovom vyťažení, rodinnú pohodu považuje počas sviatkov za to najdôležitejšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké bývali kedysi Vianoce u Bartánusovcov?

- Pokiaľ sme nemali mládežnícke turnaje, najprv otec, ktorý pôsobil pri mládežníckych reprezentáciách a neskôr aj ja, tak som sa na Vianoce vždy veľmi tešil. Boli sme veľká rodina, boli sme piati, ja s dvoma sestrami a rodičia. Mám na to všetko krásne spomienky. Bola síce skromnejšia doba, ale bolo to vždy veľmi pekné. V porovnaní s mojimi deťmi ma vtedy čakali pod stromčekom jeden, dva darčeky. A keďže som bol odmalička veľký jedák, tak som sa najviac tešil na vianočné dobroty – zemiakový šalát, rezne, ryby, ktoré som s mamkou pripravoval, a celý deň zo všetkého ochutnával. Jednoducho som sa tešil na kuchyňu. A, samozrejme, ako malý som sa najviac nevedel dočkať darčekov. Moji rodičia to vždy spravili tak, že som až do jedenástich rokov veril na Ježiška. Čím som bol starší, tým bolo pre mňa dôležitejšie, že sme ako rodina spolu.

Boli aj roky, kedy sviatky museli trochu ustúpiť a kvôli hokeju ste si urobili Vianoce skôr alebo neskôr?

- Bolo ich niekoľko. Otec bol pri osemnástke aj dvadsiatke štyri roky, dvakrát som bol v dvadsiatke aj ja, a tak sme Vianoce posúvali o pár dní dopredu, aby sme si mohli užiť spoločný rodinný čas. Ale vždy to bolo veľmi krásne a rád na to spomínam. A aj teraz, keď už mám svoju rodinu, sa na Vianoce veľmi teším.

Boli v športovej rodine aj darčeky športové?

- Doba bola iná a jedny korčule som mal aj na dva-tri roky. A keď som ich dostal, podobne ako hokejku či inú časť výstroja, tak som s nimi pomaly spal. Rovnako aj moje sestry, ktoré hrávali basketbal a pod stromčekom ich čakávali botasky. Bolo to pre nás neskutočné. Samozrejme, bývali tam aj hračky, ale vždy tam bolo niečo športové.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť