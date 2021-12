Košice nestopli hazard ani na piaty pokus

Mesto chcelo hradiť straty.

KOŠICE. Ani na piaty pokus sa v metropole východu nepodarilo zakázať hazard.

Vo štvrtok predložilo vedenie radnice mestskému zastupiteľstvu návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o regulácii niektorých hazardných hier, ktoré by zakazovalo umiestnenie herní i kasín v Košiciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obsahom VZN boli i návrhy ako mestským častiam nahradiť stratené príjmy z odvodov z hazardných hier.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Košiciach spustili petíciu za zákaz hazardu. Vítajú ju arcibiskupi aj magistrát Čítajte

Mesto dostalo koncom októbra petíciu podpísanú bezmála tritisíc ľuďmi, ktorí požadujú zákaz hazardu v Košiciach.

Báli sa dotknúť pera

V pléne vystúpil predseda petičného výboru Radoslav Dráb.

„Stretli sme sa s obrovským nadšením obyvateľov, ktorí povedali, že ʹkonečneʹ. Ťažko priniesť emócie priamo z petície, museli by ste byť prítomní. Petícia mohla vzhľadom na pandémiu prebiehať iba tri dni, počas nich sa podarilo vyzbierať necelých 3-tisíc podpisov. A to sa do nej zapojil asi len každý piaty občan, lebo sa bál dotknúť aj pera,“ povedal Dráb poslancom.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť