Ostrá polemika, nedôstojná debata. Na Pereši napokon vznikne bývanie pre rodiny v núdzi

Starosta je proti, očakáva petíciu.

V nevyužívanom dome by mohli od februára nájsť nový domov štyri rodiny. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Hanba, rozpaky, ospravedlnenia i útoky. Tak vyzerala diskusia o pláne mesta Košice poskytnúť v mestskej časti Pereš nevyužívanú nehnuteľnosť pre bývanie rodín v núdzi.

Zámer, ktorý schválili poslanci ešte na minulom rokovaní, narazil na nevôľu miestnej samosprávy.

Prenájom na 25 rokov

Mesto chce svoju budovu v okrajovej časti Košíc prenajať Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na 25 rokov za symbolických 100 eur ročne.

Dostupné sociálne nájomné bývanie by tam našli štyri rodiny.

Ide o pracujúce alebo len krátkodobo nezamestnané rodiny, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta Košice, alebo ktoré mali preukázateľne posledné bydlisko na území mesta.

Úsmev ako dar investuje za ten čas 40 000 eur do štyroch bytových jednotiek, ktoré bude prenajímať tretej osobe. Uviesť byty do prevádzky plánuje do konca februára 2022.

Mestská rada odporučila prenájom nehnuteľností na Krompašskej 54 v Pereši mestským poslancom schváliť.

Chcú ju odkúpiť

Zámer však nepodporili miestni poslanci, sú proti odňatiu majetku zo správy mestskej časti a zmene jeho využitia na sociálne účely.

