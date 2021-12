Pomáhala chorým deťom a keď manžela po autonehode všetci odpísali, nevzdala to

Eva Mathéová oslavuje 90 rokov.

KOŠICE. Jej manžela, sochára Jána Mathého, pozná mnoho ľudí. A rovnako známy je aj jej brat, horolezec Jozef Psotka. Pri mene Eva Mathéová však nie každý vie, o koho ide.

A pritom je to žena, ktorá sa vo veľkej miere postarala o propagáciu manželovej tvorby, bojovala za objasnenie okolností smrti jej brata v Himalájach a 40 rokov pracovala ako lekárka v Detskej nemocnici v Košiciach, kde pôsobila aj ako primárka a riaditeľka.

V decembri oslavuje úžasných 90 rokov a dni jej zaberá riešenie pozostalosti po manželovi aj úsilie o zriadenie Múzea Mathé.

Láska im pomáhala rásť

Sedíme v minimalisticky zariadenej hale v dome, ktorý bol pred necelými tromi rokmi vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Cez obrovské okno, ktoré vlastne tvorí celú stenu, púta našu pozornosť socha, usadená na trávniku v záhrade.

„Volá sa Do seba. Je to abstraktné dielo, ku ktorému Jana inšpiroval Rodinov Mysliteľ. V malom túto sochu kúpil riaditeľ Národnej galérie v Prahe. Je z bronzu a táto v záhrade je jej zväčšenina,“ vysvetľuje Eva Mathéová.

S manželom sa zoznámili na lyžovačke a neskôr sa pravidelne stretávali na koncertoch v hoteli Slovan. On už bol v tom čase vyštudovaný sochár.

Za rast vo svojich profesiách vďačili aj vzájomnej láske.

„Mali sme sa radi. Nikdy som sa nerozčuľovala nad jeho povinnosťami a on tiež akceptoval všetky moje – či to boli nočné služby alebo cesty do zahraničia. Vzájomná láska, úprimnosť a porozumenie nám pomáhali rásť v profesiách,“ odpovedá na otázku, ako sa navzájom inšpirovali.

Chcela byť architektka, stala sa lekárkou

