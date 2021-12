Kult Pražského Jezuliatka zašiel až do Košíc. Pripomína rád, ktorý opustil mesto

Uctieva ho celý svet.

KOŠICE. Iba málokto sa nenadchne bábätkom, aké je len rozkošné. Pre veriacich je ešte radostnejšia predstava bohočloviečika umocnená tým, že už vieme, čo pre nás podstúpi, keď vyrastie.

Sošky i obrazy dávajú názorný impulz, hravo navedú na iné myšlienky. Stačí pohľad na ne. Už deti sa zdôverujú bábikám či plyšákom so svojimi trápeniami.

Kresťania, a nielen nedospelí, majú možnosť utiekať sa k Pražskému Jezuliatku. Bola by to poriadne hrubá kniha, v ktorej by boli vymenované Božie vyslyšania po celom svete, ktorým predchádzala modlitba s myšlienkami na malého Ježiška.

Zo Španielska do Česka

Takéto dieťa sa vraj zjavilo pastierovi v 11. storočí v Španielsku a podľa neho vymodeloval sošku.

Neskôr ju údajne nosievala pri sebe aj svätá Terézia (1515-1582) zo španielskeho mesta Ávila.

