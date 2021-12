Úrad pre obstarávanie zrušil súťaž na roky meškajúci obchvat Košíc

Minister: Je to absurdnosť. Odvoláme sa.

KOŠICE. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa rozhodol zrušiť súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý považuje rozhodnutie úradu za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax.

Minister: Je to absurdnosť

"Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pri svojej druhej ex ante kontrole pred podpisom zmluvy. Dôvodom nebolo to, že by boli podmienky zásadným spôsobom diskriminačné, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by sme pochybili pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: alebo ekvivalent," pokračoval Doležal.

Podľa neho ide o absurdnosť.

"Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemôže uzavrieť zmluvu, Košice nebudú mať najbližšie dva-tri roky časť svojho obchvatu, my nedokážeme vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra," konštatoval.

Pokračoval, že keď požadovali, aby súťažiaci dokladovali odborníkov, tí mali mať skúsenosti so stavbami aspoň 10 rokov a so štandardami FIDIC.

"Je to úplne legitímna požiadavka, ale vytkli nám, že sme tam nemali: FIDIC alebo ekvivalent. Neexistuje však ekvivalent štandardu FIDIC. Existuje ekvivalent k iným zmluvným a obchodným podmienkam, ale v oblasti stavebníctva ide o nezmysel," vyhlásil Doležal.

Rozhodnutie o zrušení súťaže prišlo 21. decembra, minister dodal, že sa plánujú odvolať.

Polaček: Doplácame na úradníkov

Rozhorčený je aj košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

„Súhlasím s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Rovnako ako on aj ja som rozhorčený z toho, čo sa stalo. Mrzí ma, že Košičania a ďalší východniari opäť musia doplácať na rozhodnutie úradníkov v Bratislave. Je neuveriteľné, že asi pred 7 rokmi som čítal článok o tom, že tento úsek rýchlocesty R2 od Šace cez Hanisku, Krásnu až po Košické Oľšany má byť kompletne v prevádzke od roku 2018. Neskôr sa písalo, že sa vtedy začne len stavať a dokončenie je naplánované na tento rok. Hoci ešte predchádzajúci minister dopravy rozdelil tento úsek aj kvôli zrýchleniu jeho výstavby na dve časti, máme tu záver roka 2021 a po rozhodnutí ÚVO sme v bode nula," vraví primátor.

Nevie, či existuje ešte nejaká iná krajina v Európe, kde by sa niečo také mohlo udiať.

Toto nepochopiteľné rozhodnutie ide podľa neho proti zvýšeniu bezpečnosti dopravy v našom meste.

"Všetci sme sa tešili, že najneskôr v roku 2025 sa vybudovaním úseku R2 odľahčí doprava v meste a namiesto tisícov tranzitujúcich osobných a nákladných áut sa u nás zlepší životné prostredie a život obyvateľov. Zostáva mi dúfať, že odvolanie ministerstva dopravy voči tomuto rozhodnutiu bude úspešné. V opačnom prípade sa ešte dlhé roky budeme obávať, aby sa nestala nejaká dopravná nehoda pri Moste VSS, kde aj drobné ťuknutie dokáže negatívne ovplyvniť dopravu v celom meste a spôsobí obrovské kolóny," dodal Polaček.

