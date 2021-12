Po zrušených trhoch sa v Košiciach ruší aj silvestrovský program

Mesto chystalo ohňovú šou.

KOŠICE. Mesto Košice úplné ruší plánovaný silvestrovský program. Uviedol to jeho hovorca Vladimír Fabian s tým, že k definitívnemu rozhodnutiu dospeli po konzultácii s regionálnymi hygienikmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok A je rozhodnuté. Vianočné trhy v Košiciach sa neuskutočnia Čítajte

Pripomína, že okrem už dávnejšie odrieknutého Detského Silvestra v Historickej radnici nebudú môcť zorganizovať ani ohňovú šou. Pripravená bola namiesto ohňostroja, čo by podľa magistrátu bolo ekologickejším spôsobom osláv nového roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V súvislosti s iniciatívou Únie miest Slovenska, v rámci ktorej rôzne samosprávy venujú ušetrené peniaze útulkom uviedol, že mesto Košice v tomto roku vyčlenilo historicky najviac peňazí na podporu občianskych združení (OZ), ktoré sa venujú túlavým zvieratám.

"V rozpočte na rok 2021 bolo vyčlenených celkovo 185 000 eur, z ktorých 65 000 eur bolo rozdelených práve najväčším OZ," povedal s tým, že peniaze vyčlenili pre Úniu vzájomnej pomocí ľudí a psov, Malú Farmu a Psy ulice. Zvyšok predstavovali náklady spojené so spustením novej karanténnej stanice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Karanténu pre túlavé psy zaplatil tajomný darca, vlastní ju útulok Čítajte

"Ak by mesto chcelo peniaze z rozpočtu viazané na kultúrne podujatia využiť na iný účel, museli by to schváliť poslanci na niektorom z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva," doplnil Fabian.