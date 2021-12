Nový most nad Hornádom už sprejazdnili. Pôvodný sa zrútil

Výstavbu skomplikovali, predĺžili a predražili zistené pochybenia.

Most je aktuálne pre motoristov v dočasnom užívaní. (Zdroj: TASR/František Iván)

KYSAK. Novopostavený most nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie v stredu predpoludním sprejazdnili.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú pre Košický samosprávny kraj (KSK) viac ako dva milióny eur, s výstavbou sa začalo v máji tohto roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pôvodný most tam pre havarijný stav uzavreli vlani v auguste, pričom v októbri toho roku došlo k jeho zrúteniu do rieky.

Most je aktuálne pre motoristov v dočasnom užívaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Most pri Kysaku 14 mesiacov po jeho páde do Hornádu už asfaltujú Čítajte

Výstavbu skomplikovali zistené pochybenia

Výstavbu skomplikovali podľa KSK zistené pochybenia pri stavbe pôvodného mosta v období socializmu, keď jeho stredová podpera pod hladinou rieky nebola založená na betónovom základe.

Posunulo to harmonogram rekonštrukcie a zvýšilo pôvodný rozpočet takmer o 260 000 eur.

„Otvárame tento most po všetkých týchto peripetiách v takom stave, že motoristi si už, verím tomu, nevšimnú, že nejaké dokončovacie práce budú ešte prebiehať v okolí mosta. Chceli sme dať obyvateľom najmä okolitých obcí Kysak a Veľká a Malá Lodina takýto predvianočný darček a splniť to, čo sme hovorili už niekedy minulý rok, že do nadchádzajúcich Vianoc bude sprejazdnený," povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový most pri Kysaku ešte ani nestojí, no vandali už úradovali. Pilier je počmáraný Čítajte

Dodal, že nový most je širší, vyšší a s vyššou nosnosťou ako pôvodný, a vydrží aj storočnú vodu.

Dodávateľom stavby je spoločnosť Váhostav – SK, zmluvný termín na dokončenie projektu vrátane všetkých kolaudačných konaní je 29. apríla 2022.

Motoristi museli dosiaľ využívať ako obchádzku takmer trojkilometrový úsek popri Hornáde medzi osadou Sopotnica za Kysakom a Veľkou Lodinou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oprava mosta pri Kysaku odhalila pochybenia pri jeho stavbe. Práce sa zdržia Čítajte

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkosickykraj%2Fvideos%2F1096724281170628%2F&show_text=false&width=560&t=0