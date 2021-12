Košický bytový podnik avizuje prepúšťanie 15 zamestnancov. Primátor: Je to len fáma

Podobná situácia bola i pred polrokom.

KOŠICE. V dôsledku schváleného budúcoročného mestského rozpočtu bude musieť Bytový podnik mesta Košice (BPMK) prepustiť 15 zamestnancov, tvrdí to jeho riaditeľ Peter Vrábel.

Podľa primátora Jaroslav Polačeka (nezávislý) ide o fabulácie a nikto o prácu nepríde.

Podobná situácia bola v tomto mestskom podniku zhruba aj pred polrokom.

„Dosah nastaveného rozpočtu na firmu je taký, že budeme musieť prepustiť 15 zamestnancov. Takto to je v číslach. Sú to pozície robotník - čiže murár, prípravár, pomocné práce,“ povedal Vrábel.

Aby prepúšťaniu zabránili, namiesto schválených 4,2 milióna eur by podľa neho potrebovali ďalších minimálne 800 000 eur na vecné plnenie prác.

Polaček: Je to len neoprávnená fáma

Primátor tieto tvrdenia odmieta.

„Istá skupina ľudí sa rozhodla vydierať poslancov, aby im schválili peniaze. BPMK je takou obchodnou spoločnosťou, ako každá iná. Nemôže len naťahovať ruku, aby získala peniaze, ale musí aj pracovať a získavať zákazky,“ uviedol v reakcii s tým, že v rozpočte na rok 2022 je pre DPMK vyčlenených o niekoľko stoviek tisíc eur viac ako v tomto roku.

„Myslíme si, že treba len načrieť do vlastných kapacít. Garantujem, že toto je len neoprávnená fáma. Bol by som nerád, ak by sa ľudia báli o prácu,“ dodal.

Pred polrokom neprepúšťali, peniaze sa našli

Približne pred polrokom vedenie BPMK avizovalo, že hrozí hromadné prepúšťanie, primátor to vtedy rovnako popieral.

K prepúšťaniu napokon nedošlo.

Ako Vrábel potvrdil, došlo len ku klasickému odlivu pracovníkov, ako napríklad odchod do dôchodku. To, že k prepúšťaniu nedošlo, zdôvodnil úpravami v rozpočte aj zvýšením množstva zákaziek.

„Keď sa to začalo medializovať, zrazu sa peniaze našli. My sa bojíme toho, že sa znovu dostaneme do tej istej situácie,“ povedal predseda Dozornej rady BPMK Dominik Karaffa s tým, že BPMK eviduje straty ešte z minulých období, pričom k tomu prispela aj pandémia nového koronavírusu.

Podľa jeho slov sú potrebné financie nielen na udržanie zamestnancov, ale aj na rozvoj firmy v podobe investícií do jej majetku i vrátane techniky. Problém je podľa neho dôsledkom komunikácie medzi vedením mesta a BPMK.

Hospodárenie BPMK nepovažuje za zlé. Tvrdí, že za súčasného vedenia sa podnik výrazne posunul dopredu.