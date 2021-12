Minister Doležal nehovorí pravdu o zrušenej súťaži na obchvat Košíc

Jeho slová vyvracajú jeho podriadení.

KOŠICE. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pred podpisom zmluvy s víťazom zákazky na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Rozhodnutie ÚVO z 21. decembra vyvolalo ostré útoky na jeho adresu.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte v ten istý deň na tlačovej konferencii označil toto rozhodnutie za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax.

„Dôvodom nebolo to, že by boli podmienky zásadným spôsobom diskriminačné, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by sme pochybili pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: alebo ekvivalent," vyhlásil Doležal.

Pozrime sa teda cez fakty na to, čo je pravdy na ministrovom vyjadrení a čo sa vlastne skrýva za tými „iba dvoma chýbajúcimi slovami“.

A kto je v skutočnosti zodpovedný za to, že sa z eurofondov zrejme nebude môcť vyčerpať 140 miliónov eur na košický úsek rýchlocesty R2, ktoré na to boli vyčlenené v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Môžu sa totiž použiť najneskôr do konca roka 2023, čiže pri eventuálnej novej súťaži za tú zrušenú by sa už dielo nestihlo včas zrealizovať.

Doležal: Neexistuje ekvivalent. Úrad: Je ich niekoľko

