Letecké linky do ČSR sa riadili meteostanicami z Francúzska. Zmenila to až tá košická

KOŠICE. Meteorologické pozorovania na košickom letisku, zrejme najdôležitejšej meteorologickej a klimatologickej stanice na východnom Slovensku, v týchto dňoch oslavujú významný míľnik svojej histórie.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), časový úsek v rokoch, ktorý uplynul od položenia jej základov, sa odteraz označuje už trojciferným číslom.

Prvá bola v decembri 1921

„Až do roku 1921 boli letecké linky na územie vtedajšej ČSR, presnejšie prvá linka z Paríža do Prahy, meteorologicky zabezpečované len francúzskymi a nemeckými poveternostnými stanicami. Keď sa však v uvedenom roku začali prevádzkovať pravidelné lety do Varšavy a Viedne, vyvstala otázka samostatnej československej leteckej meteorologickej služby," uvádza SHMÚ.

Ešte v roku 1921 poverilo ministerstvo verejných prác, ktoré bolo najvyšším úradom pre civilné letectvo, zriadením a vedením tejto služby vtedajší Štátny ústav meteorologický. Letecká meteorologická služba začala prakticky ihneď budovať vlastnú staničnú pozorovaciu sieť.

