Snehu je na Jahodnej dosť, ľudí tiež. Niet kde parkovať, prekážajú spílené stromy

Mestské lesy vravia, že drevo je tam dočasne.

JAHODNÁ. Sviatočné obdobie, prázdniny, či časovo limitovaný pohyb ľudí kvôli lockdownu vyhnal rekreantov na zasnežené kopce.

V okolí Košíc veľa možností na vybláznenie sa na lyžiach či sánkach nie je.

Alternatívou k ceste za zasneženými kopcami v Tatrách je športové vyžitie na Jahodnej pri Košiciach.

Krúžia a hľadajú

Snehu je dosť, ľudí ešte viac. Problémom je, že ich v stredu prišlo toľko, až nemali kde zaparkovať.

Navyše majú pocit, že časť parkovacích miest zabralo drevo uložené Mestskými lesmi.

Okolie Jahodnej lemovali v stredu okolo poludnia vozidlá všade, kam ste sa pozreli. Stáli na parkoviskách, za drevnou guľatinou (napriek varovaniu, že sa môže zosunúť), ale aj popri ceste.

„Krúžime tu už pol hodinu. Hrôza. Chápem, že každý chce ísť do prírody, ale tu parkovanie obmedzujú zrezané stromy, ktoré lesníci naukladali na seba. Tým ubrali z možností parkovania. To je čo za vizitka mesta, keď takto bráni svojim obyvateľom prísť do prírody a poskytnúť trochu radosti deťom,“ povedal nám nasrdený vodič František.

