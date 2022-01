Byt ponúkol ľuďom bez domova. Pomohol tým náhradnej matke s piatimi deťmi

Zúčastnil sa experimentu, strávil týždeň na ulici.

Žije v Bratislave, no v domácich Košiciach má investičný byt. Po ôsmich rokoch ho omrzela komunikácia a problémy so striedaním nájomníkov. Chcel ho predať, no poskytol ho nadácii, ktorá byty prenajíma ľuďom bez domova.

MARTIN VAVRINČÍK pôsobil ako advokát, následne pracoval na sociálnej inklúzii rómskych komunít. V roku 2020 neúspešne kandidoval za poslanca do Národnej rady za koalíciu PS/Spolu.

Vlani strávil v rámci sociálneho experimentu týždeň na ulici. V rozhovore konštatuje, že zrazu bol pre ľudí neviditeľný a náročnosť tejto situácie ho prekvapila najmä po psychickej stránke.

Nie je veľa ľudí, ktorí prenajímajú svoje byty ľuďom v núdzi. Ako k tomu došlo vo vašom prípade?

- Veľmi vtipným spôsobom. Veľa rokov pôsobím v sociálnej oblasti a asi desať rokov som sa venoval inklúzii Rómov. Zároveň som z Košíc, plánoval som sa tu vrátiť, a preto som si tu kúpil byt. Zrekonštruoval som ho a hľadal nájomníkov. Do toho prišla moja mama s Nota bene v ruke a spýtala sa ma, či som nerozmýšľal o Housing first. A bolo to vtipné v tom, že dlhodobo poznám nadáciu Dedo, ich prácu, mám tam priateľov, ale nejako sa mi v hlave tá možnosť nespojila.

Napriek tomu, že sa dlhodobo venujem tým témam, napriek tomu, že som dva mesiace predtým bol sám týždeň na ulici, tak v momente, keď som prenajímal vlastný byt, mi to neťuklo. A je možno veľmi veľa ľudí, ktorí by do niečoho takého šli, keby poznali podmienky a niekoho, kto s tým má osobnú skúsenosť. Na Slovensku je to pomerne nová vec.

Akým spôsobom prebieha výber toho, kto bude bývať vo vašom byte? Poznáte jeho príbeh?

