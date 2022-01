Na Silvestra vypili Košičania päťtisíc litrov vína. Šampanské tieklo prúdom

Rozlúčka so starým rokom bola celkom normálna.

Silvester v Košiciach

Silvestrovský večer v našom meste bol celkom normálny. Zábavné miestnosti, kaviarne a reštaurácie boli preplnené, v baroch nebolo miesta, víno a pálenka sa pili so skutočne silvestrovskou chuťou, no medze slušnosti – totiž silvestrovskej slušnosti – neboli prekročené. Samozrejme ľudia po uliciach nekráčali rovno a ani nechodili v tichosti. Celá noc sa niesla v znamení veselosti, ktorá dostúpila svojho vrcholu o polnoci tak v lokáloch ako na uliciach. A potom ešte dlho do rána bolo v celom meste živo a veselo. Zo všetkých ulíc sa ozýval spev a smiech, obloky žiarili – bolo rušno ako za bieleho dňa. Ale predsa sa mi zdá, že až tak veselo nebolo ako počas minuloročného Silvestra. Ľudia snáď skutočne začínajú šetriť.

Z denníka Slovenský východ, 3. 1. 1922

Žalúdok Košíc

V minulom roku sa na košickom bitúnku zabilo dovedna 30 074 kusov ošípaných, 5393 kusov rožného dobytka, 6762 kusov teliat, 768 oviec a 305 koní. Okrem toho dodali z vidieka 140 224 kg bravčového mäsa, 872 kusov porazeného rožného dobytka a 3254 teliat.

Z denníka Slovenský východ, 3. 1. 1922

