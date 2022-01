Láska na prvý pohľad im drží už 65 rokov. Deň začínajú kalíškom slivovice na zdravie

Hviezdy im nepriali, oni dokázali opak.

KOŠICE. Po 65 rokoch spolužitia už musí byť manželstvo pevné ako kameň. Aj preto sa takému, naozaj zriedkavému, výročiu hovorí kamenná svadba.

V uplynulých dňoch ho oslávili manželia Marta a Miloslav Zubzandovci z košického Starého Mesta.

Vraj k sebe nepasujú

Keď sme si telefonicky dohadovali stretnutie, nechcelo sa nám veriť, že je na druhej strane linky žena, ktorá má za sebou 65-ročné manželstvo. Mala skutočne mladistvý hlas.

A keď sme sa stretli osobne, presvedčili sme sa o nekonečnej životnej energii nielen Marty Zubzandovej, ale aj jej manžela.

Z ich domu do Denného centra seniorov na Staromestskej radnici to nemali ďaleko. Cítia sa tam ako doma, keďže už dlhé roky, od odchodu do penzie, sa zapájajú do mnohých aktivít.

Aj vďaka tomu nestratili elán a chuť do života, ktorá je obdivuhodná. Veľa ľudí im závidí aj skutočnosť, že sú dvaja. A oni to považujú za obrovské šťastie.

Na recept, ako prežiť taký aktívny život a ešte aj vo dvojici, sa manželov Zubzandovcov opýtal aj starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto Igor Petrovčik (exSpolu), keď na chvíľu prerušil náš rozhovor, aby im k jubileu zablahoželal.

