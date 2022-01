Na košickom klzisku mali opäť incident pre očkovanie. Zasahovala aj polícia

Bol vulgárny, bál sa sledovania, tvrdia.

KOŠICE. Koncom roka sme informovali o prípade, keď na nové košické klzisko v Mestskom parku nevpustili zaočkované dievča, lebo sa preukázalo QR kódom, ktorý správca nevedel načítať.

Keďže tínedžerka sa v danej chvíli nedokázala preukázať iným dokladom, dostala stopku. Pritom jej nezaočkovaná kamarátka sa mala preukázať len preposlanou cudzou správou o prekonaní covidu a na ľad ju pustili.

O nepríjemnej skúsenosti hovorí aj ďalší návštevník. Na bezplatné športovisko fungujúce v režime očkovaní a prekonaní (OP) sa vybral na Silvestra so šesťročnou dcérou.

Inde mu e-mail stačil

„Od rána sa tešila, malo to byť jej prvé korčuľovanie. Okolo 11.00 sa uvoľnili miesta, tak dcéra natešená vošla do vnútra, ja som sa išiel pri vstupe preukázať správcovi klziska potvrdením o očkovaní. Bohužiaľ, to potvrdenie mám v e-maile od vakcinacia@nczisk.sk 'Potvrdenie o zaočkovaní proti covidu-19' a nie ako QR kód, ktorý si nechcem inštalovať,“ opisuje Martin Fornadeľ.

Podľa jeho opisu sa správca klziska na e-mail pozrel a arogantne mu povedal, že nezmyselné e-maily čítať nebude.

