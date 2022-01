Peter Bič prepadol čaru karavanu, v dcére má skvelú parťáčku na výlety

Spevák a hudobník Peter Bič stihol minulý rok spolu s kapelou vydať nový album, získať cenu za najhranejšiu pesničku, odohrať turné, spolupracovať s folkloristom Štefanom Štecom i spoznať krásy Slovenska. Hudba je pre neho predovšetkým koníčkom a východiskom zo stresových situácií. Podľa jeho slov ľudia majú stále radi slovenskú hudbu a atmosféru živých koncertov, ktorú nedokáže nič nahradiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minulý rok bol nielen pre hudobníkov turbulentný a neistý. Raz ste mohli koncertovať potom zase nie. Aký bol rok 2021 pre vás?

- Pre nás bol tento rok veľmi plodný. Väčšinu času sme boli zatvorení v štúdiu a nahrávali sme nový album a úplne sme sa sústredili na to, aby vyšiel ešte v roku 2021. Medzitým som nahrával hudbu do dvoch seriálov. Mali sme veľa štúdiovej roboty, naozaj, práce bolo veľa aj napriek tomu, že sme nemohli koncertovať ako po minulé roky. V lete sme odohrali dlho odkladané turné, takže rok 2021 bol pre mňa hudobne plodným rokom.

Ako ste využívali obdobia lockdownu, keď zrušili koncerty a nemohli ste fanúšikom zahrať naživo? Urobili ste niečo, čo ste možno dlhodobo odkladali?

- Myslel som si, že budem športovať a chodiť na turistiku viac ako po minulé roky. A práve naopak, bolo to oveľa menej. Najviac času trávim v štúdiu s kapelou. A keďže sme koncertovali pomenej a doma som bol častejšie, tak som už urobil všetko, čo som dlhodobejšie odkladal. Teraz často chodím so psom na prechádzky do lesa, dlhé roky som nechodil do prírody, lebo sme boli často na cestách a nemal som na to čas, až som si od toho odvykol. Odkedy mám psíka, chodím do lesa, chodím do prírody, snažím sa byť veľa von.

Hovoríte, že ste veľa času trávili s kapelou v štúdiu. Nestalo sa vám, že ste si liezli na nervy?

- V podstate my nie sme kapela typu, že sa poznáme od základnej školy a hrávame spolu tridsať rokov. U nás sa muzikanti často menia, preto možno vychádzame spolu super. Takže ponorkovú chorobu som medzi nami doposiaľ nepostrehol. Povedal by som, že sa tešíme jeden na druhého, keď sa môžeme po dlhej dobe či karanténe stretnúť. Vlastne je to perfektné, že sa vôbec môžeme stretnúť.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť