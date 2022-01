Topole zo Slaneckej mení rezbár na lavičky. Bol najvyšší čas ich spíliť, vraví

Má možno viac diel ako Mathé a Löffler.

KOŠICE. Stretli sme sa v decembri. Do oficiálneho začiatku zimy ešte nejaký ten deň chýbal, ale počasie, ktoré v to ráno bolo vonku, spadalo do kategórie „radšej nikam nechodiť“. Tak sme si ešte pre istotu chceli ráno overiť, či náš rozhovor platí.

Bez mihnutia oka skonštatoval, že kým vonku nie je kataklizma, čo podľa neho nebola, stretneme sa v lese, kde svoje diela vyrezáva.

V meste lialo a fúkalo, teplota sa pohybovala len málo nad nulou, za Čermeľom už bolo všetko biele, teplota klesala a z neba padal viac dážď ako sneh.

Ruky krehli na počkanie, ale košický rezbár Dávid Máriássy už s motorovou pílou opracovával mohutný kmeň.

Žiadna vykurovaná hala, len jedna plachta nad hlavou.

„Ide z nej veľký hluk, je problematické nájsť miesto, kde by zvuk motorovej píly nikomu nevadil. V meste je to takmer nemožné, tu nikomu nevadím,“ reagoval aj bez otázky na pracovné podmienky, ktoré by neboli každému po vôli.

Návrh je len návrhom

Rezbár práve pracoval na topoli zo Slaneckej cesty, vznikla z neho lavička s jazvečou rodinkou, ktorá je už umiestnená vo Furčianskom lesoparku.

Zdobí lokalitu Bortákov kríž a nie je prvá. Už na jeseň pri prameni pribudla lavička so zvieratami, aj ju vyrezal Máriássy.

„Zveľaďuje sa celá lokalita. Rekonštruujú sa pramene, pribúdajú ohniská. Na prvej lavičke je znázornená mikrofauna, na tejto druhej bude makrofauna,“ vysvetľuje ukazujúc na kus dreva, z ktorého už časť chýba, ale nič umelecké v ňom zatiaľ nevidieť. To všetko má rezbár v hlave.

Kto od neho chce nejaké dielo, musí mu dôverovať. Návrhy, ktoré vznikajú pred realizáciou, sa snaží dodržať, no väčšinou mu drevo samo ukáže, čo z toho je reálne a čo zostane len na papieri.

Lavičky z topoľov zo Slaneckej

