Ihriská, hmyzí hotel, dažďové záhrady. Staré Mesto ukázalo svoj Central park

Projekt je pripravený, mestská časť zháňa peniaze.

Pitníky s pitnou vodou, ohradené venčovisko, workoutové ihrisko, knižné búdky, hmyzí hotel, dažďové záhrady. To je nová podoba medziblokového priestoru. (Zdroj: FB/MČ Košice-Staré Mesto-oficiálna stránka)

KOŠICE. Dlhší čas v mestskej časti Staré Mesto sa hovorí o možnej zmene dnes pomerne nevyužívaného medziblokového priestoru ulicami Kuzmányho, Kapitána Nálepku a Magurská.

V minulosti mal na tejto ploche vzniknúť garážový dom s 99 parkovacími miestami. Po nesúhlase ľudí miestna samospráva projekt súkromného investora nepodporila.

Vlani nechal miestny úrad vysloviť názor obyvateľov v ankete, čo si na tomto mieste želajú.

Park so stromami, lavičkami, upravenou zeleňou, chodníčkami, nízkymi pouličnými lampami, prípadne s možnosťou vytvorenia bio záhradiek s vyvýšenými záhonmi.

To bola väčšinová predstava ľudí, ktorí sa do prieskumu zapojili. Mestská časť predstavila projekt, ako by mala táto zelená lokalita vyzerať. Rovnako tak odprezentovala vizualizácie ďalšej budúcej oddychovej zóny na Braniskovej ulici.

