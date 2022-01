Ekologický problém Košíc: Sú veľkomesto bez rieky v centre. Veľká škoda, vraví lekár

Pozitívne je, že sa odpad takmer neskládkuje, ale recykluje.

Svetové trendy hovoria jasnou rečou. Mestá potrebujú zeleň a vodu, mali by byť čo najmenej zahlcované betónom a asfaltom, inak hrozí ich prehriatie. Menej áut, viac bicyklov, atraktívna verejná doprava, dobre nastavený odpadový systém. Aj to sú aspekty, ktoré by mali byť stále častejšie zohľadňované v mestskom živote.

A na začiatku toho všetkého je zodpovedný človek, ktorý uberie zo svojho pohodlia, je ochotný separovať odpad, nesadnúť si do auta, ale radšej na sedadlo bicykla.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Farár Gombita si po covide predsavzatia nedáva, žije prítomnosťou Čítajte

Mesto Košice má viacero zelených plôch, ale tých nikdy nie je dosť. Ako pomôcť tomu, aby metropolu východu trápilo čo najmenej ekologických problémov? A kde má v oblasti ekológie rezervy? Odpovede na to hľadali spoločensky významní ľudia.

Pýtali sme sa: Čo je podľa vás najväčší ekologický problém Košíc a ako by sa s ním bolo podľa vás potrebné vysporiadať?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V ankete nám odpovedali:

Generálny riaditeľ Kosit Marián Christenko

Herečka Alena Ďuránová

Viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice Michal Cehlár

Predseda Správnej rady Nadácie DEDO, DORKA, n. o. a DVC, n. o. , Jozef Ondáš



Prednosta Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnica AGEL Košice-Šaca Peter Polan

Starosta mestskej časti Košice- Sever František Ténai

Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma

Marián Christenko, generálny riaditeľ Kosit

- V oblasti, kde pracujem, sa takmer každá diskusia na tému životné prostredie dotkne témy, ktorá s ekológiou síce súvisí, predstavuje však oveľa zásadnejší problém. Je ním vyberanie obsahu zberných nádob, zväčša obyvateľmi menšinových komunít. Zásadný preto, lebo má aj sociálny a ekonomický aspekt.

Zdá sa mi, že tento fenomén vystihuje, kde naše mesto „päta tlačí“. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí a Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry i Európskym mestom športu, žijú tu s nami ľudia ďaleko pod hranicou chudoby a mesto im nevie ponúknuť prijateľnú prácu za prijateľný plat.

Problém ľudí, ktorí sú odkázaní na obsah našich smetných nádob, žiaľ nevyriešia zámky. Deti, ktoré sú dnes v našom meste odkázané na žobranie, alebo vyberanie odpadkov, majú šancu na vzdelanie a lepšiu budúcnosť, ak ich rodičia dostanú šancu pracovať a živiť poctivo svoju rodinu.

Alena Ďuránová, herečka

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť