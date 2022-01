Hovorcovia mesta mažú kritické komentáre na profile Košíc

Podľa poslanca by ich mali radní strpieť, ak nejde o urážky a hoaxy.

KOŠICE. V úvode roka sa na košickom magistráte uskutočnilo trojkráľové požehnanie za prítomnosti arcibiskupa Bernarda Bobera, vedenia mesta i niekoľkých jeho zamestnancov. Informovalo o tom mesto na svojom účte na facebooku.

Na príspevok reagovalo kriticky niekoľko Košičanov, viaceré komentáre však boli vymazané.

Za kritiku stopka

„Napísal som k príspevku o požehnaní na magistráte, že primátor by mal ísť radšej do roboty. Uviedol som, že súčasný primátor je podľa mňa najhorší v histórii. Najprv to zmazali a potom ma už tento profil zablokoval,“ hovorí Košičan Tino.

Podľa neho sa na podobný postup sťažovalo viac ľudí.

„Niekoľkí tam písali, kde zmizol ich príspevok, čo som niekomu komentoval, že zrejme správca sociálnej siete mesta si myslí, že ich vlastní. Zaujímalo by ma, kto stránku spravuje a podľa čoho maže príspevky. Neporušil som žiadne pravidlá, nič nenávistné ani vulgárne tam nebolo, čo znamená, že príspevky mažú podľa kritiky, čo nie je v poriadku. Ja ako občan platím toho človeka, ktorý to spravuje, to nie je primátorova osobná stránka, je to mestské, a stránka mesta by mala zniesť aj kritiku voči predstaviteľom mesta,“ tvrdí Košičan.

Poznámka o rabínovi

Jeden z vymazaných komentárov pod príspevkom o trojkráľovom požehnaní patril aj mestskému poslancovi Róbertovi Schwarczovi (nezávislý).

