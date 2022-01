Začínal s kazetami a poľskými prehrávačmi, na diskotékach ho špicľovali tajní

Egry doviedol do Košíc svetové hviezdy.

Celý svoj život zasvätil muzike. Od 19 rokov stál za mixážnym pultom a odohral akcie, na ktoré si určite spomína aj dodnes. Legendárny dídžej TIBOR EGRY, ktorého celé Košice poznajú ako Apu, slávi 65. narodeniny. Je lokálpatriot, všade, kam ide, pripomína, že sa narodil a celý život prežil v metropole východu.

Nikdy ho to neťahalo smerom na západ, aj keď mu do Nemecka emigroval brat. V roku 2017 získal ocenenie Cena mesta Košice za celoživotnú prácu a výsledky v rámci slovenskej hudobnej scény a za úspešnú reprezentáciu mesta Košice.

Otvorene sa vyjadruje k politike, dôchodkovému systému, situácii s bytmi. Zaspomínal si na zlaté časy košických diskoték, opísal, ako dostal tancujúcich do varu a prečo nezávidí súčasným veľkým dídžejským hviezdam. Prezradil, ako netradične oslávi narodeniny a ako vyzerá jeho deň dôchodcu.

V rozhovore sa dozviete:

- koľko stáli rum a kofola v legendárnom košickom klube

- prečo mal problémy s tajnou službou

- odkiaľ zháňal západnú muziku

- aké hudobné legendy dotiahol do Košíc, ktorých plagáty si vešal v detskej izbe

- aký má názor na politiku

- ktoré sídliská mal ako stavebný dozor pod palcom

- aký berie dôchodok a za čo ďakuje Matovičovi

- kde skončí jeho zbierka platní nevyčísliteľnej hodnoty

- čo nečakané zistil o svojej rodine a prečo sa chystá na potulky po kostoloch

Ako si spomínate na svoje začiatky v legendárnom košickom Véčku?

- Hovoríme o veľmi pekných sedemdesiatych rokoch. Prišiel som tam ako obyčajný návštevník nedeľných Čajov o piatej, diskotéka sa začala o piatej a skončila o 21. hodine. Nikto sa nad tým v tej ére nepozastavoval, bol to vážny socializmus. Chodil som sa dívať na legendárnych diskdžokejov, zakladateľov košickej diskotékovej scény - bratov Rybárovcov, to boli moje vzory. Ako čistý amatér som sa dostal k hraniu. Mal som šťastie, že som tam začal hrávať, Rybárovci končili a ja som ich prestriedal. Véčko fungovalo ako diskotéka, ale rôzne kapely tam hrali aj live vystúpenia. Pamätám sa na Orchester Braňa Hronca so sólistkou Evou Mázikovou, Paľa Hammela a podobne. Bola to taká kultová záležitosť a boli to veľmi pekné časy.

