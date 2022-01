Šéf divadla Šoth reaguje na hlasy proti umelcom, čo robili, keď nemohli hrať

Aj kritikov pozýva na otvorené skúšky.

KOŠICE. Záujemcovia, ktorí chcú vidieť, ako vyzerá príprava nových inscenácií v záverečnej fáze pred premiérou, môžu absolvovať v Štátnom divadle Košice otvorené skúšky.

Prvou bude v stredu 19. januára o 17.00 skúška novej baletnej inscenácie Orbis pictus, informoval hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košice chcú Národné divadlo, ako má Bratislava. Žiadajú o zmenu názvu Čítajte

Ponuka pre priaznivcov aj reakcia na kritiku

"Chceme, aby naši diváci videli, ako sa tvorí inscenácia, ako sa svieti, pracuje s kostýmami a ako sa skúšky zastavujú. Chceme, aby videli, aj pre rôzne hlasy, ktoré sa niekedy ozývajú proti umelcom, ako sme počas pandémie pracovali a čo sme vytvorili, hoci sme nemohli hrať," povedal generálny riaditeľ divadla a jeden z dvojice autorov novej baletnej inscenácie Ondrej Šoth.

Nová baletná inscenácia je multižánrovým projektom, ktorý spája tanec, hudbu Giuseppe Verdiho a hovorené slová talianskeho spisovateľa Alessandra Manzoniho. Spolu so Šothom sa na nej ako choreograf podieľa aj riaditeľ baletu Andrej Petrovič.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košická legenda ustála ďalší pandemický rok. Storočnicu oslávi filmovým maratónom Čítajte

"Predstavenie sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je príbehom Verdiho a Manzoniho, ktorí boli veľkí priatelia, a Verdi svoje Requiem venoval práve Manzonimu. Manzoni je autorom knihy Snúbenci, v ktorej hovorí o pandémii z roku 1600, a tým je to aktualizované do dnešnej doby. V prvej časti sa tak spája história so súčasnosťou. Druhá časť inscenácie je Verdiho Requiem," približuje Ondrej Šoth.

Počas otvorenej skúšky diváci nielen uvidia, ako prebieha, ale v sprievodnom slove dostanú od tvorcov aj informácie zo zákulisia príprav nového titulu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po balete ponúkne v januári divákom otvorenú skúšku aj opera. Vo štvrtok 27. januára o 17.00 budú môcť nahliadnuť za oponu príprav nového naštudovania Toscy, jednej z najslávnejších opier Giacoma Pucciniho.

Štátne divadlo Košice. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)