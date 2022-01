Gynekologička ordinovala opitá. Nebol to trestný čin, čaká ju disciplinárka

Môže dostať pokutu do 1 659 eur.

KOŠICE. Pravidelne sa stáva, že policajti pri dychovej skúške vodiča zistia, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. A nezriedka mu namerajú vyše jedno promile, čo je považované za trestný čin aj v prípade, že hriešnik nespôsobil dopravnú nehodu.

U lekárov je to celkom iné. Ak nafúkajú nad jedno promile pri výkone svojho zamestnania, nie je to trestný čin, ba ani priestupok. Vyplýva to z verdiktu košických súdov v prípade 64-ročnej gynekologičky, ktorá v októbri 2020 vo svojej súkromnej ordinácii nafúkala 1,24 promile.

Súdy rozhodli, že na potrestanie Valérie H. bude stačiť disciplinárne konanie.

Vinu priznala

Na Valériu zavolali políciu pacientky, ktorým sa nepozdávali jej pohyby a artikulácia. Po dychovej skúške skončila v cele a bola obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Keď vytriezvela, policajti ju predviedli pred sudcu Okresného súdu Košice I.

Sudca Ľuboš Vereš neukončil prípad, ako býva pri tomto paragrafe zvykom, teda vydaním trestného rozkazu, a gynekologičku prepustil na slobodu. Zdôvodnil to potrebou doplnenia dokazovania.

