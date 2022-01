Nedopusťme, aby Košice vymierali. Musíme prilákať talenty a život, vravia osobnosti

Obavy majú z bombastických plánov.

Sú miesta, ktoré Košičanom závidia aj Bratislavčania. V poslednom desaťročí sa v metropole východu veľa zmenilo. Pomohli k tomu rôzne európske tituly, zrejme najvýraznejšie sa ukázal dopad Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, kedy sa do schátraných a nepotrebných nehnuteľností ako stará krytá plaváreň na Rumanovej ulici, kasárne na Kukučínovej a viaceré parky vrátane Mestského parku rekonštruovali a revitalizovali.

Zmeny prichádzali aj potom, veľa miestnych vraví, že Košice sú lepším miestom pre život ako pred dekádou. Mesto je prezývané aj IT metropolou, mekkou kreatívneho priemyslu, významným bodom na kultúrnej mape, dôležitým vzdelávacím strediskom s tromi pokrokovými univerzitami.

K lepšiemu sa mení aj športová infraštruktúra, investuje sa do prímestských oddychových zón, pokračuje výstavba nového futbalového štadióna, plánuje sa rekonštrukcia Angels arény, postupne sa budujú cyklochodníky.

Ako každé iné mesto majú aj Košice stále rezervy a nedostatky, ktoré by bolo možné zmeniť a vylepšiť. Aké? Odpovede na to sme hľadali u známych Košičanov. Základný odkaz ich odpovedí spočíva v tom, že Košičania môžu byť na svoje mesto právom hrdí, ale rozvoj a pokrok sa nesmú zastaviť.

Pýtali sme sa: Čo sa vám na Košiciach páči a čo vám naopak v meste chýba? Do čoho by podľa vás malo mesto Košice v horizonte piatich rokov investovať?

Ján Slávik, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

- Košice sú nádherné mesto, som hrdý na to, že som Košičan. Históriu, zanietenosť obyvateľov pre spoločenské témy, kultúru, šport, spolunažívanie cítiť doslova na každom kroku. Myslím, že si to uvedomujeme my, jeho obyvatelia, hostia, návštevníci, ktorí prídu na výlet, na dovolenku. V posledných desaťročiach vidieť množstvo projektov či aktivít, ktoré pomáhajú formovať novú mladú generáciu Košičanov.

Osobne mám veľmi rád okolie Košíc, kde s rodinou žijeme. Poskytuje kopce, lesy, prírodu, vodné nádrže – miesta, ktoré nenájdete okolo každého veľkomesta. Stačí vytiahnuť bicykel, v zime bežky, lyže, alebo si obliecť športové oblečenie. Možností na šport, turistiku, alebo na prechádzku s rodinou pre všetky vekové kategórie Košičanov sa nájdu kdekoľvek, či už sa vyberiete na západ, východ, sever, juh.

Budem rád, keď sa tento genius loci prenesie aj na pôdu oboch areálov košickej nemocnice. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice píše už takmer 100-ročnú históriu a Košičania možno ani netušia, čo všetko sa v našich areáloch skrýva. Nemocnica nie je len pre chorých, ktorých liečime a staráme sa o nich, ale je doslova druhým domovom pre každého zamestnanca.

Našou snahou do budúcnosti je otvoriť Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice oveľa viac verejnosti, aby nás naše parky, záhrady spájali s komunitou obyvateľov, ktorí žijú v okolí Rastislavovej a na Triede SNP. V budúcnosti sa chceme venovať hlavne prevencii, stavať na zdravom životnom štýle, venovať sa každej generácii, budeme klásť dôraz na zdravé starnutie a nezabúdať aj na našu najstaršiu generáciu, kde máme pripravený projekt zdravého starnutia.

Marián Christenko, generálny riaditeľ Kosit

- Podľa mňa v súčasnosti neexistuje na Slovensku krajšie centrum mesta, než majú Košice. Ak porovnám Košice s Bratislavou, kde som žil dlhé roky, ponúkajú Košice násobne viac priestoru napríklad na čas strávený s rodinou.

Jahodná, Anička, Alpinka, Kulturpark, Mestský park a všetko dostupné za pár minút. Žiadne hodiny strávené v zápchach, žiadne tlačenice. Veľký výber kvalitných škôl, bohatý kultúrny život... a v neposlednom rade milí ľudia 😉.

Čo Košiciam skutočne chýba je rozvinutý obchod a priemysel. Ten prináša investície a vytvára kvalitný pracovný trh, ktorý dáva možnosť výberu. Vytvára kúpyschopný dopyt, ktorý ťahá obchod a služby a samozrejme platí dane mestu.

