Prvorodička zavraždila novorodenca. Ak dostanem 25 rokov, zabijem sa, varovala

Dostala oveľa menej, aj tak sa odvolala.

KOŠICE. Páchatelia, ktorým za vážny trestný čin hrozí veľmi prísny trest, zvyknú mať emotívne silné záverečné reči. Neraz povedia, že si v prípade uloženia dlhého trestu odňatia slobody siahnu na život.

Inak to nebolo ani v prípade, ktorým sa niekoľko mesiacov zaoberal Okresný súd Košice II. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy novorodenca v ňom čelí 20-ročná Alžbeta K. z Lunika IX.

V prípade uznania viny jej hrozí až 25 rokov alebo doživotie. A to bol dôvod, prečo minulý týždeň v záverečnej reči povedala, že sa po takom treste zabije.

V utorok ráno senát vyniesol rozsudok.

Prišli na to príbuzní

K tragickej udalosti došlo v septembri 2020 v byte na Hrebendovej ulici na Luniku IX.

Alžbeta v noci porodila živého chlapca a bezprostredne po pôrode ho usmrtila.

Potom prerezala pupočnú šnúru črepinou skla a porodila placentu, ktorú zabalila do plachty a vyhodila z balkóna.

Dieťa zabalila do plachty a uložila do plastového vedra, ktoré zaniesla na lúku do krovinatého porastu.

