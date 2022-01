New York aj Berlín majú oproti Košiciam mini samosprávu. Čo s hromadou mestských častí?

Jedni volajú po silnejších právomociach, iní po škrtoch.

Skutočnosť, že Košice majú rozsiahlu samosprávu v podobe 22 mestských častí, čo je najviac na Slovensku, je známa. Odpoveď na to, či a ako vôbec niekedy dôjde k jej zoštíhleniu, je nejasná. Súčasná podoba Košíc vychádza zo zákona o meste Košice z roku 1990.

Roky sa hovorí o tom, že by sa tento počet mal zmeniť. Veď napokon aj hlavné mesto Slovenska má len 17 miestnych samospráv. A ak by sme išli ešte ďalej, do svetových metropol, New York ich má len päť, Berlín 12 , Madrid 21, viac ako Košice ich majú Viedeň a Budapešť (obe zhodne po 23).

Pokusy o redukciu košických mestských častí tu už boli. Azda najvýraznejšia bola snaha v roku 2017 za primátora a poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas), kedy sa zákon o meste Košice dostal až na parlamentnú pôdu.

Zmena zákona mala umožniť mestskému zastupiteľstvu rozhodovať o počte mestských častí, ale neprešla do druhého čítania. Na posunutie novely do ďalšieho rokovania Národnej rady SR chýbal jediný hlas. Za novelu zákona, ktorú predložil Raši, nezahlasovalo viacero poslancov z klubu Most-Híd. Zmenu nepodporili ani opoziční poslanci.

Ako vnímajú súčasný stav známe košické osobnosti? Kde vidia priestor na zmeny a prečo je podľa nich súčasný počet mestských častí vyhovujúci alebo nie? Zisťovali sme ich názory.

Pýtali sme sa: Mali by mať mestské časti väčšiu samostatnosť a dostávať viac financií? Prečo? Ako hodnotíte súčasný počet mestských častí? A prečo sa ich počet, podľa vás, doteraz za roky, čo sa o tom hovorí, nepodarilo zmeniť?

V ankete nám odpovedali: Predseda Správnej rady Nadácie DEDO, DORKA, n.o. a DVC, n.o. , Jozef Ondáš Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma Starosta mestskej časti Košice-Sever František Ténai Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice Michal Cehlár Prednosta Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnica AGEL Košice-Šaca Peter Polan Viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda

Jozef Ondáš, predseda Správnej rady Nadácie DEDO, DORKA, n.o. a DVC, n.o.

- V rozvinutých krajinách sveta sa dlhodobo úspešne uplatňuje princíp subsidiarity – robiť všetko na najnižšej možnej spoločenskej hierarchickej úrovni. Rozvíja sa tým zodpovednosť, motivácia a zapájanie sa občanov do správy a realizácie vecí verejných.

Samozrejme, je treba nájsť optimálny model centralizácie – decentralizácie riadenia a fungovania mesta aj z ekonomického pohľadu. Na toto sú k dispozícii vo svete známe a overené stratégie a modely. Viem si predstaviť ich využitie aj v podmienkach Košíc aj návrh efektívnejšieho pomeru decentralizácie versus centralizácie a s tým spojeného počtu mestských častí.

A že sa to za posledných mnoho rokov nezmenilo, sa dá pochopiť pomerne ľahko. Ľudia potrebujú dozrieť do demokracie, vybudovať občiansku spoločnosť a prevziať za ňu a za jej stav zodpovednosť. Smerujeme k tomu, ale pár rokov nám ešte chýba.

