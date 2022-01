Autor vodíkového auta: Tesla na východe? Košice majú na hocijakú svetovú značku

Varuje pred žabomyšími vojnami politikov.

Vedenie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) muselo ešte donedávna zahraničné fabriky prosiť, aby zabezpečili ich študentom odbornú prípravu, no tieto časy pominuli. Dnes je po absolventoch na pracovnom trhu veľký dopyt. Podľa dekana Jozefa Živčáka investori pochopili, že Slovensko nemusí byť len montážnou dielňou.

Dekan predpokladá, že ak sa rozsiahly priemyselný park pri Košiciach stane realitou, bude impulzom pre rozvoj celého východného Slovenska. Najväčším tromfom lokality majú byť ľudia. „TUKE môže do nového technologického parku posielať už od zajtra odborníkov na logistiku, strojárov, IT špecialistov, ʹstavbárovʹ, ekonómov atď.,“ tvrdí Živčák.

Nejednoznačná podpora projektu zo strany ministerstiev financií a hospodárstva (ktoré riadia Igor Matovič a Richard Sulík) pôsobí podľa neho negatívne aj na potenciálnych investorov. Varuje, že „žabomyšie vojny“ politikov sa môžu Slovensku v budúcnosti vypomstiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo množstvo absolventov TUKE po štúdiu odchádza pracovať do zahraničia?

- V podstate sme nevymysleli nič nové. Môj dedo kedysi predal roľu, aby zabezpečil lístok na loď do Ameriky sebe i jeho štyrom bratom. Jeden zahynul v bani, traja ostali v USA a on sa ako jediný vrátil domov. Zarobené peniaze vtedy investoval do pôdy.

Dnešný svet je globálny a oveľa viac otvorený, ako keď opúšťali svoje domovy naši dedovia. Vzdialenosti a do istej miery aj hranice štátov už nepredstavujú prakticky žiadnu prekážku. Postupne sa vytráca aj jazyková bariéra, keďže väčšina vysokoškolských absolventov je na tom s angličtinou veľmi dobre. Taktiež veľa študentov strávi aspoň časť štúdia v zahraničí, takže vedia, ako to tam chodí. To všetko prispieva k tomu, že niektorí z nich hľadajú svoj priestor na realizáciu mimo Slovenska hneď po škole.

Ďalší odchádzajú po tom, ako sa zamestnajú na Slovensku v zahraničných firmách. Títo pracovníci chodia na stáže a školenia do podnikov po celom svete. Niektorí sa vrátia, časť z nich tam zostane aj niekoľko rokov. Dôležitým faktorom sú peniaze, ale i možnosti získať odborné skúsenosti na najvyššej úrovni.

Spomeniem konkrétny príklad z našej fakulty. Pred časom sme si objednali od spoločnosti Carl Zeiss unikátny prístroj, ktorý nám umožňuje diagnostiku súčiastok bez deštrukcie materiálov. Naši vedeckovýskumní pracovníci spolupracovali na jeho inštalácii na univerzite s výrobcom. Firma neskôr oslovila jedného kolegu s pracovnou ponukou. Na fakultu sa obrátilo priamo vedenie tejto spoločnosti. Súhlasili sme okamžite. Pre nášho kolegu to bola obrovská príležitosť odborného napredovania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako je to s Teslou na východe? Štát chce vyšachovať špekulantov pri stomiliónovej investícii Čítajte

Ponúka domáci pracovný trh takýmto zamestnancom dostatočne kvalitné podmienky?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť