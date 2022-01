Okolie zdroja pitnej vody pre Košice zahlcujú plasty. Vedci skúmajú vplyv na zdravie

Obec i správca tvrdia, že lokalitu čistia.

HÝĽOV, KOŠICE. Jeden z obyvateľov Košíc nás upozornil na odpad roztrúsený v okolí vodnej nádrže Bukovec.

Ide pritom o jeden z najväčších zdrojov pitnej vody na východnom Slovensku, z ktorého je zásobovaná časť Košíc aj okolité obce.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa sťažovateľa sú niektorí ľudia ešte aj v dnešnej dobe zvyknutí zbavovať sa odpadkov tým najprimitívnejším spôsobom.

„Keď ich nikto nevidí, šupnú igelitku, obal z cukríkov alebo stavebný odpad plný polystyrénu niekam do lesa, k rieke alebo len tak von z auta,“ napísal sťažovateľ.

Košičan: Odpad sa tam zbiera roky

Výnimkou nie je ani okolie vodného zdroja. Odpad sa tam podľa jeho slov zbiera celé roky.

„Podľa môjho názoru tam neexistuje systém na čistenie brehov a priľahlých lesov. Odpad sa tam zrejme dostáva nielen potokom Ida, ktorý vodnú nádrž napĺňa. Lemuje aj cestu nad nádržou v smere od Zlatej Idky na Hýľov. Časť odpadu je pri veľkých dažďoch splachovaná do nádrže s pitnou vodou a tam nie je nikto, kto by ho pravidelne zbieral aspoň z brehov,“ uviedol sťažovateľ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Environmentalista upozornil na arzén a antimón v usadeninách na Bukovci Čítajte

Obavu má najmä z plastov, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok drobia na tisíce menších častíc, takzvané mikroplasty.

„Okrem estetického problému je tu aj problém zdravotný. Hlavne, ak sa plastové znečistenie dostane do vôd. Maličké kúsky plastov sa dostávajú napríklad cez vodovodný kohútik do domácností alebo cez ryby do potravinového reťazca a tak k človeku na tanier,“ napísal Košičan.

Starostka: Odpad sa stále objavuje

Starostka obce Hýľov Júlia Kočíková (KDH) potvrdila, že malé nelegálne skládky vznikajú najmä v blízkosti hlavnej cesty, ale aj v lesných porastoch neďaleko nádrže.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Bukovci sprístupnia hrádzu a cestu na vodárenskej nádrži Čítajte

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť