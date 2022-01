Igor Kolla: Číňania vládu milujú a rešpektujú, Slováci organizujú protesty

Košický podnikateľ tam pôsobí 16 rokov.

Na Čínu sa pred olympiádou upierajú zraky celého sveta, najmä fanúšikov športu. Krajina, kde vypukol covid a ktorá hlási každý deň neuveriteľne nízke prírastky počtu infikovaných, je však aj stredobodom záujmu infektológov, virológov či inej odbornej verejnosti. Do akej miery možno veriť prezentovaným číslam, čo robí Čína lepšie ako my, aké sú ich opatrenia v porovnaní s našimi, aké sú formy pomoci či už ľuďom alebo napríklad aj firmám, ale i o živote a náladách v tejto krajine sme sa rozprávali s košickým podnikateľom IGOROM KOLLOM, generálnym riaditeľom spoločnosti Antik, ktorá má v Číne viaceré prevádzky. On sám sa tam zdržiava často a dlhodobo už od roku 2005, ovláda čínštinu a ako sám hovorí, pozná všetky tak veľmi odlišné tváre tohto komunistického štátu.

Ako vás prijali v Číne pred tými 16 rokmi, keď ste sa o ňu začali zaujímať?

- V Číne bolo v tom čase v porovnaní s Európou všetko mnohonásobne lacnejšie. Bola veľmi uzavretá voči cudzincom, takže som budil pozornosť. Pre mňa to bolo ako na inej planéte, život tam fungoval úplne inak, ako sme boli zvyknutí v Európe. Postupne som spoznal celú ich kultúru, zistil som, akí vlastne reálne Číňania sú. To, že som sa naučil ich jazyk, mi dovolilo spoznať ich oveľa lepšie. Súčasťou toho 16-ročného procesu boli aj rôzne podujatia. Mal som, ako asimilovaný človek, možnosť dôverne spoznať ich život. Poznám všetky stránky ich života, aj toho finančne nie bohatého až po multimiliardárov, ktorí si môžu za peniaze dovoliť všetko.

Život v Číne má určite veľa podôb. Dá sa vôbec v skratke opísať, ako sa tam žije?

- Čína je rozlohou oveľa väčšia ako Európska únia. Prirovnal by som to k tomu, ako keby sa vás nejaký Aziat opýtal, že aké to je v Európe. Zoberte si rozmanitosť nášho kontinentu, stačí ísť len niekoľko stoviek kilometrov ďalej, do inej krajiny, a život tam už vyzerá inak. To isté platí aj tam. Tých 1,4 miliardy obyvateľov žije na tak obrovskom území, že zvyky aj jednotlivé kategórie ľudí sa odlišujú. Snažia sa však z historického hľadiska udržiavať jednotnosť, majú jednotný úradný jazyk aj jednotnú vládu, ktorá je v realite trošku iná, ako sa zväčša publikuje. Myslím, že dianie u nich by sa dalo vnímať aj pozitívnejšie, ale rozumiem aktuálnemu postoju zvyšku sveta voči nim.

Čína je označovaná za komunistickú krajinu, ale v mnohom sa odlišuje od toho, čo sme poznali a zažili my.

“ Teraz poviem niečo kontroverzné. Keďže ide o obrovskú krajinu, diktátorský režim môže byť oveľa účinnejší. Znie to možno neuveriteľne, ale Číňania svoju vládu rešpektujú a milujú. My máme len vyše 5-miliónovú populáciu a sme schopní v kuse organizovať nejaké protesty. „

- Oni si mnoho vecí z histórie ponechali, platí však jedna zásada – ľudia rešpektujú vládu natoľko, že nespochybňujú jej rozhodnutia, čo napríklad výrazne pomáhalo v boji s covidom rešpektovaním opatrení. Teraz poviem niečo kontroverzné. Keďže ide o obrovskú krajinu, diktátorský režim môže byť oveľa účinnejší. Znie to možno neuveriteľne, ale Číňania svoju vládu rešpektujú a milujú. My máme len vyše 5-miliónovú populáciu a sme schopní v kuse organizovať nejaké protesty, oni majú 1,4 miliardy a podľa mňa možno 1,39 miliardy verí v to, že vláda sa o nich stará, a nič iné by asi ani nechceli, či už ide o chudobných alebo bohatých.

Počas pobytu v Číne sa zdržiavate v meste Si-an? Je to mesto, kde len nedávno, 24. januára, zrušili mesačný lockdown.

- Áno, v Si-ane pôsobím od roku 2010, poznám ho veľmi dobre, ovládam už aj tamojší dialekt. Problém s covidom, ktorý tam zaznamenali asi pred mesiacom, bol spôsobený príletom infikovaných turistov z Pakistanu.

Aké u nich platia karanténne opatrenia?

- Hneď po prílete do krajiny absolvujete vstupný PCR test. Upresníte, aká je vaša finálna destinácia, a podľa toho vás presunú do príslušnej karanténnej oblasti. Prvých 14 dní karantény strávite izolovaný v izbe hotela strednej kategórie, ktorý je špeciálne upravený pre tieto potreby. Počas ďalších 7 dní máte už trošku väčšiu slobodu. Presunú vás v eskorte zdravotníkov, oblečených v ochranných odevoch, už do vášho bydliska, ale nemôžete opustiť svoj byt. Do výťahu pre ostatných vylepia informáciu o vašej situácii. Nasleduje ďalších 7 dní, počas ktorých vás monitorujú, navštevujú vás zdravotníci, pýtajú sa, či nemáte nejakú nevoľnosť, merajú vám teplotu a robia výter. Ale už sa môžete pohybovať aj mimo bytu. Teda je nad vami dohľad počas 28 dní.

Kto hradí pobyt v karanténe, štát alebo samotní ľudia prichádzajúci zo zahraničia?

- Turisti si musia náklady za pobyt v nej hradiť sami. U mňa to bolo 400 juanov za deň, čo je asi 56 eur. Mal som v tom trikrát stravu. Bol som ubytovaný v hoteli, ktorý môže svojou úrovňou zodpovedať asi trom hviezdičkám. Štát si zakontrahoval hotely, do ktorých umiestňuje takýchto ľudí, iní hostia v nich nie sú.

V súvislosti s lockdownom v Si-ane boli medializované závažné problémy ako slabý prístup k potravinám či k zdravotnej starostlivosti. Spomínalo sa úmrtie muža na infarkt či potrat ženy, ktorá sa nedostala do nemocnice pre už neplatný test. Vyvodili síce zodpovednosť voči riaditeľom nemocníc a ďalším zamestnancom, ale predsa len, ako sa niečo také vôbec môže stať? Ako vnímate tieto informácie vy?

