Košické divadlo nemusí platiť milióny. Na verdikt čakalo skoro 30 rokov

Súdila sa s ním spoločnosť z Belize.

KOŠICE. Bezmála až po 30 rokoch sa podarilo Štátnemu divadlu (ŠD) Košice definitívne odvrátiť hrozbu, že bude musieť zaplatiť až okolo 7 miliónov eur. A to za to, že nepredĺžilo nájomcovi zmluvu na skladovacie priestory na Františkánskej ulici v Košiciach.

Vyplýva to z uznesenia senátu Najvyššieho súdu (NS) SR s predsedníčkou Soňou Mesiarkinovou a členmi Mariánom Slukom i Martinom Holičom z 29. novembra 2021, ktorý odmietol ako neprípustné dovolanie spoločnosti Unique Partner Ltd. so sídlom na Belize.

Napádala ním verdikty košických súdov, ktoré odmietli jej žalobu voči divadlu v kauze náhrady škody spôsobenej konaním proti dobrým mravom.

Uznesenie NS, voči ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, nadobudlo právoplatnosť 4. januára 2022.

„Spočiatku bolo divadlo neúspešné, až následne sa rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o sťažnosti na porušenie zákona podarilo zvrátiť priebeh a spor pokračoval ďalej. Napokon divadlo uspelo. V prípade neúspechu by mu hrozila povinnosť náhrady škody až do výšky približne 7 miliónov eur," okomentoval aktuálny verdikt NS hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.

Nájomná zmluva bola uzavretá na 60 rokov

Všetko sa to začalo v roku 1993.

