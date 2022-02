Košice sú temperamentnou džungľou na východ od raja, hovorí principál Gejza Dezorz

Natočil aj gangsterku s Lunikom IX.

Filmový a divadelný režisér, scenárista principál prvého slovenského bábkového divadla pre dospelých GEJZA DEZORZ trávil uplynulé týždne v Štátnom divadle Košice. S činohercami pripravoval vo svojom rodnom meste novú rozprávkovú inscenáciu pre celú rodinu Harún a more príbehov, ktorá má premiéru v piatok 4. februára a vznikla podľa knihy známeho britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho.

Ako sa filmový režisér, známy východniarskou gangsterkou Babie leto či dokumentmi ako Devínsky masaker či Najväčšie tragédie Slovenska, stane režisérom novej činohernej divadelnej rozprávky v Štátnom divadle Košice?

- Neviem ako ma ľudia vnímajú a či vôbec v polohe filmového a televízneho režiséra. Je pravda, že sa intenzívne a profesionálne venujem nielen divadlu, ale aj televízii a natočil som dva a pol celovečerného filmu. Keďže som pôvodne vyštudovaný bábkarský režisér, tak som sa istý čas divadlu pre deti venoval pred mnohými rokmi. Neskôr vzniklo Dezorzovo lútkové divadlo, bábkové divadlo pre dospelých, ktoré je unikátom a ojedinelým projektom na Slovensku. Súbežne s tým navštevujem aj divadlá, kde tvorím aj pre detského diváka, takže je to normálna, tvorivá a prirodzená cesta. To, že som v Štátnom divadle Košice, sa stalo súbehom okolností a šťastných náhod. A zároveň v istej chvíli aj potrebou divadla mať v repertoári nový kus, ktorý by bol rodinnou inscenáciou, nie úplne detskou, ale pre rodičov. A vznikla táto idea.

Prečo ste si vybrali práve Salmana Rushdieho?

- Je to text spred tridsiatich rokov, s ktorým som prišiel do kontaktu, keď vyšiel v prvom vydaní na Slovensku v preklade Igora Navrátila. Hneď po prvom prečítaní ma táto rozprávka zaujala a neustále som sa k nej vracal. Javila sa ako dobrý tip pre dramaturgiu.

Mnohí vidia v príbehu Harúna paralelu s príbehom Rushdieho, ktorý sa už vyše tridsať rokov „ukrýva“ pred islamskou fatvou za svoje slová v Satanských veršoch, ale zatiaľ ho stále neumlčali. V čom by mal byť príbeh Harúna poučný pre detského diváka, veď z rozprávok si treba brať ponaučenie. A čo v ňom nájde rodič, ktorý sa s ním vyberie do divadla?

