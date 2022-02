Desať rokov od prestavby Kunsthalle a Kulturparku stále riešia dve reklamácie

Svetové hviezdy pre pár ľudí si nemôžu dovoliť.

Rok 2013 výrazne zmenil Košice. V januári sa stali Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK) a viac než 60-miliónová finančná injekcia, ktorá predtým prišla do mesta, premenila ponuku kultúrnych stánkov.

Európske peniaze išli najmä na rekonštrukciu starých budov, z ktorých sa dominantnými stali Kulturpark a Kunsthalle. Kultúra však prišla aj do okrajových častí mesta, kde sa bývalé výmenníkové stanice tepla stali komunitnými centrami s rôznym zameraním.

Budovy, ktoré vznikli kvôli mestu kultúry, sú v správe mestskej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá. S jej riaditeľom TOMÁŠOM PETRAŠKOM sme sa rozprávali o tom, kde sú rezervy jednotlivých budov, ako podujatia ovplyvnila pandémia, prečo uprednostňujú komerčné akcie a ako ich vlani finančne zachránilo prevádzkovanie odberových miest.

Vaše kultúrne stánky v týchto dňoch slúžia aj na testovanie ochorenia covid-19.

- Je to naša aktivita. Predpokladám, že pôjde o dva mesiace s tým, že je to pre nás výrazný príjem. Vďaka tomu sme mali vlani relatívne vyrovnané hospodárenie, nakoľko sme mali o 700-tisíc eur nižší príspevok zo strany mesta v porovnaní s rozpočtom, ktorý bol pred niekoľkými rokmi. Dá sa povedať, že mobilné odberové miesta boli naša záchranná vesta. Vlani sme mali čistý príjem z ich prevádzkovania 200-tisíc eur, ktoré nás výrazným spôsobom dofinancovali.

Rezonovalo mesto kultúry aj u vás osobne, chodili ste na podujatia?

- Celý tím mladých ľudí, korí robili na projekte, som osobne poznal. Bola to výzva, ktorá do Košíc priniesla veľkú zmenu, jednak samotná renovácia priestorov a infraštruktúry, ale ponúklo to aj veľa možností ľuďom realizovať sa v oblasti kultúry. Niektorí zostali, niektorí odišli, ale mnoho mladých ľudí vyrástlo na tomto projekte. Na niektorých podujatiach a projektoch som externe spolupracoval už od roku 2013, hlavne v oblasti marketingu a organizovania konferencií. Najmä na koncertoch som bol ako divák.

V akej kondícii sú po desaťročí budovy, ktoré vznikli vďaka európskym zdrojom kvôli titulu EHMK?

