Po materskej ho vyhodili z IT korporátu. Teraz Košičanom radí, kde sa dá dobre najesť

Čo je hitom v Prahe, k nám príde o dva roky.

Z jeho príspevkov cítite, že miluje dobré jedlo. Začal si ho fotiť s príchodom smartfónov, najprv len pre kamarátov. Na sociálnych sieťach odporúča, v ktorej reštaurácii majú gurmánsku vychytávku alebo kde obedové menu neurazí.

Keď ho vlani prepustili z korporátu, po desiatich rokoch si zo svojho hobby spravil prácu. Na instagrame ho sleduje 22-tisíc ľudí. Tvrdí však, že nikdy neodporučí nič, s čím nie je absolútne stotožnený.

DRAGAN STOJAKOVIČ, ktorého verejnosť pozná skôr ako Food Tips Košice vysvetľuje, že old school burgrárne prežijú všetkých a že síce máme veľa pizzerií, ale len pár dobrých.

V novoročnom poste ste opísali, ako ste prežili vlaňajší lockdownový rok. V januári ste nastúpili na materskú dovolenku a potom ste sa dozvedeli, že dostávate výpoveď. Brali ste to ako ranu alebo ako výzvu?

- Určite skôr ako výzvu. Neradím sa medzi ľudí, ktorí by nejako stresovali nad takými situáciami, takže som sa na to skôr pozeral tým pohľadom, že je asi čas skúsiť niečo nové. Možno si ísť za niečím svojím, o čom som už dávno uvažoval. Bol to bod, keď som si povedal - keď už nie teraz, tak kedy inokedy?

Ako dlho ste pôsobili v IT sektore?

- Niečo vyše desať rokov. Začal som ako 24-ročný, teda nebol to nejaký môj cieľ pracovať v IT biznise, nejako sa to samo vyvŕbilo.

Kedy ste vlastne začali s hodnoteniami ponuky jedál v meste?

- Ak si dobre pamätám, bol to rok 2013, to znamená, že v marci to bude deväť rokov. Začalo sa to spontánne, bez väčšieho plánu. Bolo to z pasie, vždy som rád chodil po reštauráciách, to sme mali odmalička ešte s otcom.

Mali ste aj nejaký iniciačný moment, že ste boli na nejakom fakt dobrom obede?

- Celé sa to začalo tak, že keď prišla éra smartfónov, ktoré mali zabudované foťáky, veľmi často som si fotil všetko, aj jedlo. Postupom času som na osobný facebookový profil dával tipy s jedlami, tam zájdite, tu je dobrá kačka a podobne. A spúšťač celého bol moment, keď mi raz jeden kamarát pod fotku napísal: "No ale Dragan, mňa nezaujíma, čo si mal každý deň na obed, prosím ťa, už s tým prestaň." Bol to prvý negatívny feedback a zamyslel som sa, že to nemusí zaujímať každého. To bol moment, keď som si povedal, že všetky príspevky spojené s jedlom budem dávať radšej na stránku. Pôvodne som si myslel, že to robím len pre kamošov, ktorých to zaujíma. Nepredpokladal som, že raz to začne sledovať aj niekto cudzí.

Boli ste prekvapený, že časom to malo úspech?

- Zo začiatku to boli kamoši a postupne sa začali naberať ďalší. Keď tam bolo 500 ľudí, tak som si hovoril, že čo tu oni vlastne chcú, ale potešil som sa. Bola to motivácia ďalej pokračovať. A postupom času sa to nabaľovalo.

