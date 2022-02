Na fontánu pri košickej pošte si spomínajú už len pamätníci

Manželia Ondreičkovci zanechali stopu aj v metropole východu.

KOŠICE. Niekedy snívam o tom, aké by to bolo, keby sa všetko vrátilo do svojej zlatej éry.

No, pravda, nie je to možné vždy a pri všetkom, ale napríklad, keby fungovali všetky fontány, ktoré v Košiciach máme, mesto by bolo hneď krajšie.

Jednou z najmenej známych je fontána od sochára a architekta Pavla Ondreičku (1935), ktorý v tomto čase oslávil svoje 87. narodeniny.

Podpísal sa pod viaceré monumentálne zadania pre architektúru, priemyselný design a úžitkovú grafiku.

Nedávno o ňom uviedla Slovenská televízia zaujímavý dokument z cyklu o slávnych architektoch Ikony.

Socialistická architektúra

