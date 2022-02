Príbuzného exministra Žigu prepustili z väzby

Je podozrivý, že policajným špičkám dával úplatky.

KOŠICE/BRATISLAVA. Podnikateľa Štefana Žigu, obvineného z pokračovacieho zločinu podplácania, prepustil Najvyšší súd (NS) SR z väzby na slobodu.

Ide o rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu (predtým Smer, teraz Hlas). Je synom poslancovho bratranca.

Senát na neverejnom zasadnutí dospel k záveru, že u obvineného pominuli obavy z ovplyvňovania svedkov, znalcov či spoluobvinených a tiež z pokračovania v trestnej činnosti.

Zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 21. januára

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Senát dospel k záveru, že obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, nie je dôvodná. Súd nevidí dôvod ani na pokračovaciu väzbu," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Príbuzný Žigu je podozrivý, že dával úplatky policajným špičkám Čítajte

V rokoch 2016 až 2020

Štefan Žiga bol vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Podľa polície a prokuratúry odovzdal úplatky vo výške 175-tisíc eur.

Tie údajne dával od roku 2016 do roku 2020 bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.

Vyplynulo to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o vzatí obvineného do väzby.



Polícia dáva Štefanovi Žigovi za vinu, že Bernardovi Slobodníkovi odovzdával úplatky predovšetkým za to, že obvinený nebude trestne stíhaný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Polícia zadržala Štefana Žigu, príbuzného exministra hospodárstva Čítajte

Najmä v období Vianoc

Slobodník úplatky odovzdával aj ďalším príslušníkom NAKA.

Úplatky mali Štefanovi Žigovi zabezpečiť aj aktuálne informácie o trestných konaniach, ktoré sa týkali jeho osoby alebo jemu blízkych osôb a obchodných spoločností, ktoré boli a mohli byť podozrivé z páchania ekonomickej (najmä daňovej) trestnej činnosti, prípadne aby zabezpečil aj ďalšie neoprávnené výhody a úľavy v trestnom konaní.

„V priebehu rokov 2016 až 2020 v pravidelných intervaloch, minimálne dvakrát do roka, najmä v období Vianoc, odovzdával finančnú hotovosť v rozmedzí od 3-tisíc až do 7-tisíc eur a to najmä v obálke, ktorá mala byť určená pre príslušníkov NAKA, ktorí mali dosah na prípad, pričom takýmto spôsobom mu odovzdal celkovo sumu minimálne vo výške 35 000 eur,“ opisovalo uznesenie Špecializovaného trestného súdu.

Obvinený z korupcie je aj bývalý minister Peter Žiga, stíhajú ho však na slobode.