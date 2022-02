Bývalého bosa Okoličányho súd oslobodil, syn Filip dostal podmienku

Ide o zmarenú dražbu za šesť miliónov.

Mama so synom Filipom pri prepustení na slobodu v septembri 2015. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košické súdy sa už takmer šesť rokov zaoberajú prípadom zmarenej dražby, za ktorou mal stáť bývalý bos košického podsvetia Róbert Okoličány, prezývaný Oki. Spolu s ním boli obvinení jeho syn Filip a štyria ďalší mladí Košičania.

Okresný súd Košice I vyniesol dva rozsudky, ktoré krajský súd zrušil. V prípade Róberta, ktorý si v druhom vypočul verdikt „nevinný", sa stal právoplatný.

Vlani začiatkom augusta pribudol v spise aj tretí rozsudok, no ani ten nemusel byť posledný. Traja z pôvodne poltucta obvinených sa totiž odvolali, takže prípadom sa v stredu, no už naposledy, zaoberal krajský súd.

Zločin a prečin

Všetci aktéri prípadu čelili na začiatku trestného stíhania obvineniu zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu machinácie pri verejnej dražbe.

Otec a syn Okoličányovci, Lukáš I., Jakub M., František G. a Patrik K. mali ako členovia organizovanej skupiny v októbri 2014 zmariť dražbu. Naplánovaná bola v budove na Kmeťovej ulici a dražiť sa mali nehnuteľnosti za šesť miliónov eur.

Dražby sa chcel zúčastniť Róbert M. z Prešova, no nedostal sa do budovy. Keď do nej chcel vstúpiť, zatarasilo mu vchod niekoľko chlapov. Odstrkovali ho, obstáli a slovne i správaním mu dávali najavo, aby odišiel.

Keď sa Prešovčanovi opakovane nedarilo odpor chlapov prekonať, zavolal políciu. S „gorilami" si však neporadila nielen dvojčlenná policajná hliadka, ale vzápätí ani posily z pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Situácia sa upokojila až vo chvíli, keď na čiernom BMW prišiel Róbert Okoličány a chlapov, medzi nimi i syna Filipa, rozpustil. Dražiteľovi to však nebolo nič platné, lebo dražobník musel o 10. hodine vyhlásiť dražbu za neúspešnú.

Vinu popreli

Následné vyšetrovanie podľa mienky polície potvrdilo, že za celou akciou stojí Okoličány starší.

