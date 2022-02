Celý svoj život zasvätil leteckým modelom. Zomrel Ladislav Virág

Košičania ho poznali aj ako zanieteného aktivistu.

KOŠICE. Spoznal som ho ešte ako malý chlapec, daroval mi stavebnicu nejakého nemeckého trojplošníka. Aj som to lietadlo s otcom časom zlepil, no mne osobne predsa len viac učarovali vlaky a vláčiky.

Návšteva u Laca Virága ma však vždy potešila. Najmä v jeho dielňach či v prenajatej „kočikárni“ v suteréne jedeného z košických panelákov na Muškátovej ulici.

Toto muselo fascinovať každého malého chlapca. Lietadiel od výmyslu sveta - malé, stredné, veľké, ba i také, čo sa ich trup ledva zmestil do pivnice. A ešte rôzne vysielačky, antény a navigačné prístroje...

V pamäti mi utkvela spomienka, ako do jedného z menších leteckých modelov, ktoré vzišli spod jeho rúk, vložil malú bombičku s CO2, určenú do sódovkovej fľaše na výrobu sifónu. A ono to vzlietlo.

To bol svet jedného z nestorov košického, ba i slovenského leteckého modelárstva.

S menom Ladislava Virága sa stretol zrejme každý malý chlapec či dievča, ktorým v posledných troch desaťročiach minulého storočia učaroval svet modelov. Akýchkoľvek - lodných, železničných, raketových…

