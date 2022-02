S dcérkou za rok našportovala do 5-tisíc kilometrov. Občas sa na ňu pozerali ako na blázna

Reakcie ľudí sú však skôr pozitívne.

Rozhovory Korzára. Podcast, kde sa rozprávame o zaujímavých veciach a aktuálnych témach s viac i menej známymi ľuďmi z východného Slovenska.

Očakávania boli veľké, ale určite nie také, že budeme športovať každý deň, vraví Košičanka Katarína Vasilčin Grešová, ktorá od narodenia vozí svoju dnes už 2,5-ročnú dcérku Barborku v športovom kočíku.

Okolie Košíc a Tatry sú ich hlavným revírom. Spolu s manželom Igorom Vasilčinom a dcérkou športujú na bicykli, na skialpových lyžiach, aj s turistickým nosičom.

Katka vraví, že mali šťastie, lebo prvý rok života Barborka veľa prespala a to najmä počas ich športovania. Čím je staršia, tým viac chce objavovať svet a tak aj rodičia musia prispôsobiť športové výlety tak, aby si najmladší člen rodiny prišiel na svoje.

A tak okrem vozíka so sebou berú aj malé detské lyže, odrážadlo a zo športového vozíka sa stala doslova a do písmena detašovaná detská izba.

Sme viac vonku, v lese, v horách ako pred materstvom, opisuje svoju materskú dovolenku košická mamička. „Stále verím, že deti patria do prírody a do lesa, preto tam trávime tak veľa času. Vidím, že pre malú je to prospešné byť v prírode, vonku.“

Povzbudzuje i ďalšie mamičky, aby sa nebáli a žili aktívne aj po narodení dieťatka.

Akurát si šport s dieťaťom vyžaduje podstatne väčšiu logistiku, ale netreba sa nechať odradiť.

Deti nie sú z cukru, veľa znesú a radi objavujú, znie hlavná rada aktívnej mamičky.

